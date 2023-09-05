Первая леди США заразилась "короной"

Детали

По данным Белого дома, в понедельник вечером тест президента Джо Байдена дал отрицательный результат. Известно, что через несколько дней Джо Байден должен поехать на саммит Группы 20 в Индию.

72-летняя жена Байдена, симптомы которой были описаны как легкие, в последний раз болела COVID в августе прошлого года. У президента, которому сейчас 80 лет, последний раз был положительный тест в июле 2022 года.

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«Этим вечером у первой леди был положительный результат теста на COVID-19. Она останется в их доме в Рехобот-Бич, штат Делавэр», — говорится в заявлении ее директора по коммуникациям Белого дома Элизабет Александер.

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