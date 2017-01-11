Перша леді США Мішель Обама: харизма і великодушність - фоторепортаж
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Під час своєї останньої промови на посаді президента США Барак Обама сказав, що його дружиною пишається не тільки він сам, а й уся країна. Тож УНН пропонує пригадати, якою була Мішель Обама в ролі першої леді Сполучених Штатів Америки.
Як зазначає Мішель Обама, вона сама пише тексти до своїй виступів. Перша леді виглядає дуже дружелюбною і щирою - при зустрічі із незнайомцями завжди їх обіймає та усміхається. Зі страв любить картоплю фрі, з фільмів - комедії.
Під час президентства свого чоловіка Мішель Обама стала зіркою телебачення, адже часто брала участь у різноманітних шоу, де не лише вела світські бесіди, а й співала і танцювала.
Так, зокрема, М.Обама була гостею відомого в Америці комедійного авто-шоу Carpool Karaoke. Разом з ведучим дружина президента США заспівала відомий хіт Бейонсе.
А на цьому відео перша леді разом зі своїм чоловіком виконує імпровізований танець зомбі під пісню Майкла Джексона.
А тут танцює разом із роботами - героями "Зоряних воєн".
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Одного разу Мішель Обаму попросили описати себе. На що перша леді лаконічно відповіла, що в першу чергу вона матір своїх доньок.
Під час президентства свого чоловіка, вона започаткувала чотири ініціативи, через які стала зразком наслідування для багатьох жінок та дівчат.
Зокрема, М.Обама виступила з проектами за здоровий спосіб життя, ініціативу для підтримки військовослужбовців та їх родин, надала допомогу американським студентам в рамках спеціальної освітньої програми "Reach Higher". А також підтримала програмою "Нехай дівчатка вчаться" безліч дівчат, які не мають змогу отримати хорошу освіту.
Окрім того, перша леді здійснила візити в Ліберію, Морокко, Іспанію, Пакистан, Йорданію, Малаві, щоб зустрітися з дівчатами і розповісти, чому вища освіта так потрібна для сучасних жінок.