Первая леди США Мишель Обама: харизма и великодушие - фоторепортаж

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КИЕВ. 11 января. УНН. Во время своей последней речи на посту президента США Барак Обама сказал, что его женой гордится не только он сам, но и вся страна. Поэтому УНН предлагает вспомнить, какой была Мишель Обама в роли первой леди Соединенных Штатов Америки.

Как отмечает Мишель Обама, она сама пишет тексты к своим выступлениям. Первая леди выглядит очень дружелюбной и искренней - при встрече с незнакомцами всегда их обнимает и улыбается. Из блюд любит картошку фри, из фильмов - комедии.

Во время президентства своего мужа Мишель Обама стала звездой телевидения, ведь часто участвовала в различных шоу, где не только вела светские беседы, но и пела и танцевала.

Так, в частности, М.Обама была гостьей известного в Америке комедийного авто-шоу Carpool Karaoke. Вместе с ведущим супруга президента США спела известный хит Бейонсе.

На этом видео первая леди вместе со своим мужем исполняет импровизированный танец зомби под песню Майкла Джексона.

А здесь танцует вместе с роботами - героями "Звездных войн".

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Однажды Мишель Обаму попросили описать себя. На что первая леди лаконично ответила, что в первую очередь она мать своих дочерей.

Во время президентства своего мужа, она начала четыре инициативы, по которым стала образцом подражания для многих женщин и девушек.

В частности, М.Обама выступила с проектами за здоровый образ жизни, инициативу для поддержки военнослужащих и их семей, оказала помощь американским студентам в рамках специальной образовательной программы "Reach Higher". А также поддержала программою "Пусть девочки учатся" множество девушек, которые не могут получить хорошее образование.

Кроме того, первая леди провела визиты в Либерию, Морокко, Испанию, Пакистан, Иорданию, Малави, чтобы встретиться с девушками и рассказать, почему высшее образование так нужно для современных женщин.

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