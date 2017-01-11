Первая леди США Мишель Обама: харизма и великодушие - фоторепортаж

КИЕВ. 11 января. УНН. Во время своей последней речи на посту президента США Барак Обама сказал, что его женой гордится не только он сам, но и вся страна. Поэтому УНН предлагает вспомнить, какой была Мишель Обама в роли первой леди Соединенных Штатов Америки.