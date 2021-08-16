Період весіль і фінансових вкладень: гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку

За словами астролога, тиждень обіцяє бути дуже сприятливим.

“Всі планети рухаються в правильному напрямку і це дасть нам можливість починати нові, цікаві справи, запускати найцікавіші проекти. Особливо добре буде тим людям, хто запускає і займається чимось новим. Це можуть бути IT-технології, багато роботи буде у ЗМІ. Від чого ж хочеться застерегти — це зайві амбіції. Якщо ви будете будувати великі плани, які будуть занадто сильно несприятливо впливати на інших людей або ставити понад усе свої амбіції і его, в цьому випадку ви програєте. 22 серпня буде повний місяць і до цього часу треба багато чого встигнути ”, - пояснила Ксенія Базиленко.

Овни

Для Овнів тиждень обіцяє бути дуже сприятливим. Особливо для тих Овнів, хто хоче відпочити. Тому будь-якого виду поїздки, гарний настрій — це те, що може супроводжувати вас протягом тижня. Прибирайте зайві амбіції. Ні в якому разі на цьому тижні не варто сперечатися, витрачати свої емоції на досягнення занадто великих цілей, наприклад, в кар’єрі або йти на конфлікти з начальством. Хоча в роботі цей тиждень також сприятливий. Наприклад, вам можуть запропонувати прекрасну роботу, просування нових проектів або, можливо, підвищення.

Овни, що працюють в медицині або в напрямках, пов’язаних з якимись розробками, IT-напрямках, промисловості, особливо якщо необхідно впроваджувати щось нове — вас чекає успіх. Але можлива непередбачувана ситуація після 18 серпня.

Також якщо ви будете досить гармонійно спілкуватися зі своїм начальством, то в цьому випадку у вас можуть бути досить хороші результати і продуктивна робота. Можливо, вам дадуть більше повноважень або навіть зростання, але за умови, якщо ви не будете показувати свого его. Також ви зможете отримати неймовірні можливості в плані інвестицій або підвищення заробітної плати, або нову високооплачувану роботу.

У любові для одиноких Овнів цікавий період. Можливі нові знайомства. Але не проявляйте свій норов, не створюйте гострих умов, інакше це може привести до розладу. Що стосується сімейних Овнів, то саме час чудово відпочити. Тиждень буде чудовим.

На цьому тижні ви також можете зайнятися питаннями свого здоров’я. Наприклад, поліпшити його правильним режимом дня або хорошим відпочинком, вітамінами. В цілому, ви будете почувати себе добре, бадьоро.

Тельці

Для Тельців цей тиждень буде достатньо ефективним. Ви багато чого можете добитися протягом усього тижня. Вам варто бути активними. Гарний час для відпочинку і для роботи.

Пощастить тим Тельцям, хто займається будівництвом, ріелторством. Гостро можуть встати питання щодо власної нерухомості — можуть надійти непогані пропозиції купівлі-продажу, особливо після 18 серпня. На цьому тижні ви можете почати ремонт, який буде добре просуватися.

На цьому тижні вам багато доведеться спілкуватися з власними дітьми і, можливо, ви досить сильно зможете їм допомогти. Наприклад, в надходженні або в підготовці до школи.

Дуже хороший період для всіх творчих Тельців. Ви можете просувати найнезвичайніші проекти — вас буде супроводжувати удача. Проведіть на цьому тижні виставки, пройдіть якісь кастинги, проявіть себе яскраво і сміливо і вас обов’язково помітять. На роботі можливе підвищення заробітної плати.

Дуже сприятливий час для тих Тельців-керівників, але за однієї умови, якщо ви будете дотримуватися чіткого плану, будете розуміти, що ви хочете від себе, колективу і від спільної роботи. Тоді у вас обов’язково будуть сприятливі результати, особливо у тих Тельців, хто працює в державних структурах. Може надійти несподівана пропозиція про підвищення. Єдине, чого потрібно уникнути — це конфлікти з начальством, а для цього стримайте своє его. Чи не час для суперечок з начальством. Ви програєте. Це не конфліктний період. Це період здорового глузду і плідної роботи. Велику підтримку ви отримаєте від своїх однодумців і друзів. З ними ви зможете втілити в життя найрізноманітніші проекти.

Незвичайно хороший період для самотніх Тельців. Ви можете зустріти свою другу половинку. Це може статися досконалості раптово. Якщо ви зустрічаєтеся з кимось, ви вирішите для себе, що пора робити пропозицію. Це чудова тиждень для того, щоб ви могли насолоджуватися відносинами якщо ви закохані. Більше романтики. Що стосується сімейних Тельців, теж досить сприятливий прогноз. У вас прекрасний тиждень, щоб ви гармонійному проводили час один з одним, ділилися враженнями від відпочинку або від роботи.

Що ж стосується здоров’я, то і тут вам щастить. Більше свіжого повітря, прогулянок, відпочинку в будь-який вільний від роботи час. Потрібно приділити увагу кишково-шлунковому тракті. Бажано їсти свіжі продукти, щоб не було отруєнь.

Близнюки

Близнюки, зараз ви будете в центрі уваги. Найголовніше — це те, як ви будете себе вести. Потрібно бути чесним по відношенню до самого себе. Думайте, що ви говорите, зважуйте свої слова, дії і тоді вас чекає успіх. Цей тиждень принесе колосальну кількість інформації, можливо, незвичайних поїздок і відряджень. Вам потрібно бути уважними до того, що ви робите. Тому що будь-які спори, конфлікти можуть привести до того, що ви зіпсуєте ситуацію. Астролог також радять дотримуватися крайню обережність на дорогах.

Близнюки, що працюють в ЗМІ, зіткнуться з величезною кількістю інформації і можуть опинитися в епіцентрі скандалів. Головне не йти на конфлікт, і ситуація принести вам вигоду. У тих, хто проходить навчання, досить складний період, коли замість навчання захочеться розслабитися або довести щось своїм викладачам. Краще цього не робити.

Що стосується відпочинку або, наприклад, часу, проведеного з родичами, він буде неймовірно сприятливим. Прекрасний тиждень для покупки нерухомості, для вирішення питань з нерухомістю або початку ремонту. Також якщо ви давно не бачили батьків або хочете провести час з ними — саме час.

Дуже сприятливий період в роботі. У всіх сферах діяльності вас чекає удача, великі можливості і, якщо ви хочете зараз щось міняти в своїй роботі, поліпшити свої умови або поміняти її — саме час. Сприятливий час для налагодження зв’язків з іноземцями, далеких поїздок, подорожей, вивчення мов. На цьому тижні вам може прийти осяяння — ідея, яка в майбутньому відкриє перед вами нові можливості.

У самотніх Близнюків з’являться можливості для знайомств. На цьому тижні ви можете зустріти свою другу половинку. Якщо ж ви вже перебуваєте в романтичних стосунках, то ви будете ними насолоджуватися. Вони можуть мати чудове розвиток. У сімейних Близнюків також тиждень буде неймовірно сприятливий. Насолоджуйтесь один одним. Здоров’я обіцяє бути міцним, гарним. Зараз йде літо. Побільше свіжого повітря, посмішок і сонця. Зверніть увагу на органи дихання. Постарайтеся менше знаходиться під впливом кондиціонерів, якщо курите — постарайтеся робити це рідше.

Раки

Вся увага Раків буде прикута до фінансових питань. Потрібно бути досить уважним, особливо тим Ракам, хто працює у фінансовій сфері, є комерсантами або бізнесменами. Необхідно бути дуже обережними. Астролог не рекомендує цього тижня вкладати великі суми грошей, інвестувати в якісь проекти. Вони можуть виявитися невдалими. У всьому іншому тиждень обіцяє бути неймовірно сприятливий. Наприклад, для тих Раків, хто працює в ЗМІ або працює в інформаційних напрямках, а також у сфері освіти — вас чекає великий успіх.

Тиждень буде наповнений незвичайними і навіть доленосними зустрічами, які можуть бути зовсім несподіваними. Тому побільше інформації, зустрічей, навчання, гарного настрою і тоді тиждень обіцяє бути неймовірним. Запускайте нові проекти — всі ваші ідеї повинні обов’язково втілитися. Якщо на цьому тижні у вас буде якесь несподіване відрядження, обов’язково в нього вирушайте, адже там вас можуть очікувати цікаві події, а також люди, які сприятливо повпливають на ваше майбутнє.

Астролог вважає, що тиждень також сприятливий для Раків, що займаються наукою, розробками — ймовірно, ви зможете знайти інвестиції для реалізації нових проектів. Головне, щоб ви не вкладали в це власних грошей.

Не рекомендується Ракам, особливо тим, хто займається юриспруденцією, починати нові справи, особливо пов’язані з гострими суперечками і конфліктами. Але можуть зрушаться старі питання, наприклад, вирішиться на вашу користь ситуація в тривалій судовою тяганиною.

Неймовірно сприятливий час для спілкування з рідними і близькими. Якщо це тиждень відпустки і ви хочете поїхати кудись відпочити, а особливо зустрітися з рідними, батьками — це прекрасний час. Не варто на цьому тижні проявляти агресію.

В особистому житті цей тиждень принесе дуже багато сприятливих можливостей, як для одиноких, так і для сімейних Раків. Тиждень сприятливий, добрий, сонячний.

У Раків на цьому тижні буде хороше самопочуття, але постарайтеся більше перебуває на свіжому повітрі, гуляти. Зверніть увагу на питання зі щитовидною залозою або ж на нирки. Якщо це для вас слабке місце і на цьому тижні ви відчуєте якийсь дискомфорт, зверніться до лікаря.

Леви

Для Левів цей тиждень буде дуже сприятливим з точки зору фінансів. Вона може принести вам дуже великий прибуток і зараз саме час для інвестицій. На цьому тижні ви можете отримати премію або повернення боргів. Зверніть увагу на свій емоційний стан, він може бути нестабільним. Будьте вкрай обережні адже у вас може виникнути бажання випнути своє его. А це може призвести до колосальних помилок. Особливо це стосується тих Львів, хто знаходиться на керівних позиціях або просуває амбітні проекти. Астролог радить дивитися на речі опціонально.

Також у ваше життя можуть абсолютно несподівано прийти якісь цікаві люди, які готові будуть спонсорувати, вкладати в ваші ідеї. Головне, щоб ці ідеї відповідали реальності. Дуже цікавий період, щодо ваших партнерів і компаньйонів. Вам потрібно бути вкрай обережними якщо до вас прийдуть нові люди. Ні в якому разі не варто зі своїми компаньйонами виходити на відкритий конфлікт, дуже жорстко заявляти про свої умови. Ви обов’язково їх втратите. А ось якщо ви будете підтримувати спокійні відносини, узгоджувати спільно всі ваші починання і проекти, тоді ви отримаєте неймовірно сприятливий результат і зможете просунуться завдяки їм. Всі Леви можуть мати неймовірний успіх у всіх сферах життя. Головне, щоб ви були в злагоді з собою.

Крім того, багатьох Львів може очікувати несподівана зміна керівництва, або ж реорганізація. І зараз прекрасний час для просування нових проектів, особливо пов’язаних з новими технологіями.

Сприятливий період для романтичних знайомств. Сімейним же Левам астролог радить зменшити своє его і не намагатися щось довести своїй сім’ї, інакше це може привести до краху. Будьте вкрай обережні. Цей тиждень для Левів буде дуже насичений як неймовірно великою кількістю весіль, так і розлучень. Сім’ї, які будуть створені в цей період, обіцяють бути міцними.

Побільше гарного настрою, прогулянок, відпочинку. Якщо Леви будуть знаходиться в постійному напруженому стані, можуть виникнути головний біль або ж проблеми із зором. Тому розслабтеся, будьте спокійні, раціонально все зважуйте і тиждень буде прекрасним.

Діви

У Дів тиждень обіцяє бути неймовірно сильним і принести безліч можливостей. Тиждень буде насиченим цікавими зустрічами, ідеями. Ймовірно, цей період переверне все з ніг на голову, але тільки на краще, хоча вам і доведеться побути сірим кардиналом. Це найкращий варіант, щоб всі справи йшли так, як треба.

Всім Дівам на цьому тижні захочеться якихось незвичайних змін, особливо після 18 серпня. Можливо вам захочеться змінити щось в своєму іміджі. Це будуть дуже вдалі зміни. Можливо вам захочеться зробити щось нове, або, навіть, змінити роботу. Є ймовірність, що зміни відбудуться незалежно від вас. Але все це буде на краще. І все ж остерігайтеся підводних каменів. Це можуть бути люди, які пліткуют за вашою спиною і заважають вам розвиватися. Але в цілому, це період сприятливих змін.

У фінансовій сфері також буде неймовірний успіх. Несподівано для вас можуть прийти нові цікаві та прибуткові проекти. Підвищення заробітної плати, премії, інвестиції, які в майбутньому принесуть дуже великий успіх особливо для тих Дев, хто пов’язаний з новаціями або працює в ЗМІ.

Що стосується роботи, незважаючи на те, що можуть прийти дуже цікаві пропозиції, які не рубайте з плеча. Не міняйте кардинально ваш вид діяльності. Якщо міняти роботу, то бажано в своїй сфері і тоді у вас буде найкращий результат. На цьому тижні не можна з принципу міняти роботу або йти на конфлікт з керівництвом. Уникайте скандалів.

Особливо багато роботи буде у тих Дів, які займаються психологією, працюють в ЗМІ, в нових інформаційних напрямках, а також в державних структурах. Вас чекають зміни. Астролог також радять Дівам налагодити зв’язки з іноземцями, а закордонне відрядження може стати дуже успішною. У вас точно також може виникнути несподівана поїздка на відпочинок, яку ви навіть не планували. Для Дів це якийсь стрес, але їхати обов’язково потрібно. Це принесе вам неймовірне задоволення, можливі цікаві знайомства.

В особистих стосунках — дуже сприятливий період. Для одиноких Дев цей тиждень може принести незвичайні нові відносини, які в майбутньому можуть мати як колосальний успіх. У сімейних Дів дуже сприятливий, спокійний сімейний період.

Що стосується здоров’я, то потрібно бути вкрай обережним, особливо якщо ви зібралися робити які-небудь важливі процедури або ж якщо ви лінуєтеся, тоді може воно похитнутися. Астролог радить дотримуватися правильного харчування, адже проблеми можуть торкнутися травної системи. Якщо ви будете правильно ставитися до себе, гуляти, приймати вітаміни, тоді у вас буде чудове здоров’я.

Терези

Терези на цьому тижні будуть відчувати себе абсолютно впевнено. Ви буде впевнені в своїй привабливості.

Будьте дуже уважні до подій, пов’язаних з новими проектами. З одного боку — відкривається багато перспектив, особливо якщо це пов’язано з новими технологіями, інформацією. Але якщо ці зміни мають скандальне початок або вони йдуть всупереч або в розріз з суспільством, не варто з ними зв’язуватися. Інакше ви ризикуєте опинитися в епіцентрі скандалу.

Друзі можуть вас підвести або ж у вас можуть бути з ними якісь серйозні конфліктні ситуації. Тому не витрачайте багато сил на суперечки з ними і поки на них не спирайтеся. Астролог зазначає, що це всього лише період, коли краще розраховувати на свої сили і постаратися тверезо мислити.

Цей тиждень може принести дуже цікаві ідеї, які вас захоплять і у вас відбудеться перебудова вашого внутрішнього світу. Вам захочеться чогось нового. Це прекрасно. Починайте, думайте, чого б ви хотіли. Складіть якісь плани і дійте.

Особливо цікавим тиждень буде для творчих Терезів. Це можуть бути яскраві публічні виступи, які принесуть колосальний успіх, який триватиме досить довго. Ймовірно, також, що Терезам-батькам, доведеться застосувати виховні заходи до своїх дітей, а також провести з ними досить багато часу.

На цьому тижні чекайте гарний прибуток. Може бути підвищення заробітної плати, можливі несподівані премії і, якщо у вас великі, надійні, хороші проекти, можуть бути чудові інвестиції. Також це той рідкісний тиждень, коли ви можете взяти розстрочку, кредит і сприятливо в майбутньому закрити ці питання.

У любові у самотніх Терезів період нестабільний: з одного боку, до вас буде тягнути хороших і надійних людей, а з іншого — людей, що викликають спірні емоції. Вам доведеться з цим розбиратися. Але на побачення ходити треба. Це, дійсно, дуже цікавий період і дуже сприятливий для вас. Для сімейних Терезів це також сприятливий період, але він буде більш спокійний. Ви зможете насолоджуватися сімейними відносинами.

Здоров’я обіцяє бути міцним, гарним. У вас буде бажання розслаблятися, побільше спати. Не варто себе в цьому відмовляти. Зверніть увагу на серцево-судинну діяльність і, якщо ви відчуваєте, що вас це питання турбує, обов’язково звертайтеся до лікаря.

Скорпіон

У Скорпіонів цей тиждень повний несподіванок, які можуть принести позитивні зміни в долі. Для Скорпіонів це буде дуже хороший період, тому що ви дуже любите зміни, іноді навіть штучно створюєте їх. У Скорпіонів-керівника або власників бізнесу настає непростий період. Можливі несподівані для вас звільнення або ж труднощі в керівництві якщо ви будете йти на конфлікти. Це період, коли не варто жорстко себе проявляти або ж іти в опозицію в будь-яких своїх починаннях. Особливо ті Скорпіони, хто знаходиться в політиці і в даний момент може дуже гостро себе проявляти, ви програєте. Творити — зараз саме час, коли краще спокійно і раціонально що-небудь міняти в своєму житті.

Дуже хороший період для всіх Скорпіонів, хто займається новими технологіями, особливо в IT. Якщо ви працюєте з інформаційними потоками, працюєте в ЗМІ — неймовірно сприятливо час. Вас чекає щось нове. Це нове може колосальним чином змінити ваше життя. Можливо, будуть навіть такі пропозиції, яких ви не очікуєте.

Також це дуже сприятливий період для тих, хто займається такими напрямками, як купівля-продаж нерухомості, придбання чогось великого, наприклад, землі.

Бізнес, який пов’язаний з будівництвом, аграрними напрямками, ремонтними роботами матимуть успіх. Якщо ви задумали ремонт — саме час починати. Удачу на цьому тижні допоможуть принести ваші компаньйони, які можуть запропонувати вам щось нове і цікаве. Можуть з’явиться нові люди, і вони також принесуть удачу. Астролог радить цього тижня поспілкуватися з ріднею.

Для одиноких Скорпіонів дуже хороший, сприятливий період, який може принести цікавих людей, з якими в майбутньому ви зав’яжіть дуже міцні і хороші відносини. Це прекрасний період для весіль. Це прекрасний період для того, щоб зміцнити відносини. Для тих, хто знаходиться в романтичних стосунках і хоче побудувати сім — саме час зробити пропозицію. Сімейним Скопіонам варто чекати приємних сюрпризів від своєї половинки.

Здоров’я обіцяє бути міцним, гарним. Ви будете себе почувати чудово. Будете сповнені сил і енергії. Чи не перевантажуйтеся ноги, особливо колінні суглоби, якщо ви займаєтеся бігом або будь-яким іншим видом спорту, де є навантаження на колінні суглоби, стопи. Варто бути обережним. У всьому іншому тиждень повинен для вас бути дуже успішним.

Стрільці

Цей тиждень для Стрільців буде сприятливим і принесе дуже багато змін у вашій долі. Стрільцям, які працюють в сфері освіти або з іноземцями, в туристичних напрямках, в посольствах або просто збираються куди-небудь далеко летіти — варто бути уважними. Якщо ви відчуваєте, що у вас не ладяться відносини з вашими зарубіжними партнерами, ні в якому разі не варто йти на конфлікти інакше це призведе до руйнування ваших домовленостей. Можливо, на цій недел на них не варто особливо розраховувати.

Що стосується дальніх поїздок, то будьте вкрай обережні. Якщо ви відчуваєте, що політ не складається або у вас міняються обставини — перенесіть поїздку на наступний тиждень. Якщо ж зазначити неможливо — постарайтеся бути в хорошому настрої і не конфліктувати.

Дуже хороший період для Стрільців-керівників. Прекрасний момент, коли вам несподіване можуть дати підвищення, більше повноважень. Можливо, буде дуже багато нових цікавих проектів, де ви несподівано для себе прийміть ряд правильних рішень. Якщо у вас власний бізнес, впроваджувати всі свої нові проекти. Ви можете розширюватися, особливо це стосується напрямків, пов’язаних з IT або будь-якими новими розробками.

Цей тиждень буде сповнений несподіванок в спілкуванні. Якщо ви ведете освітні курси, або у вас є власна школа, в цьому теж будуть цікаві можливості — ви можете придумати щось нове, провести реорганізацію.

На цьому тижні вам не варто йти на конфлікти. Особливо тим Стрільцям, хто працює в ЗМІ. Уникайте прямих скандалів, особливо пов’язаних з державними структурами. Ви можете програти. У всіх інших починаннях буде чудовий тиждень. Ви можете говорити, писати, про що хочете, можете вести публічні виступи і всюди ви будете дуже яскравими і помітними.

Фінансово також тиждень обіцяє бути дуже сприятливим. Ви можете отримувати прекрасну прибуток. У вас можуть бути чудові інвестиції. Ви можете зробити великі покупки: предмети, землю, все що завгодно. Вкладати куди-небудь гроші також сприятливо. Всі ті Стрільці, хто займається фінансами, також відчують успіх.

Для одиноких Стрільців — досить хороший період. Єдине, ви можете трохи заплутатися у відносинах або ходити на різні побачення і не розуміти, що вам з цим робити. Але період дуже яскравий, наїдків і цікавий. У сімейних Стрільців досить хороший період і вам варто приділити увагу своїй другій половинці для того, щоб ви могли спільно ставити нові цілі і досягати їх. Якщо у вас є наміри одружується — це дуже хороший тиждень або, наприклад якщо ви хочете зробити пропозицію, то не варто зволікати.

У здоров’я теж настав дуже сприятливий період. Несподівано для себе ви можете знайти якісь нові, оздоровчі методи або улюблений вид спорту. Також дуже цікавий період для лікарів, які можуть знайти якісь нові методи лікування. Це дуже хороші можливості максимально себе оздоровлювати. Зверніть увагу на органи дихання і на спину, хребет. Не робіть зайвих навантажень при занятті спортом.

Козероги

Для Козерогів цей тиждень обіцяє бути дуже сильним, цікавим і принести вам багато нового. Взагалі свідомість буде максимально зайнята фінансами. З одного боку ви можете отримати неймовірний прибуток, можливості, хороші заробітки. Чудове час для нових починань, пов’язаних з фінансами. Всі Козероги, хто працює у фінансовій сфері, є господарями бізнесу — чудовий період для нових починань. Але вкладати гроші варто обережно. Обережними, радить астролог бути і тим Козерогам, хто працює в судах, а також лікарям, які працюють в реанімаційних відділеннях — у вас може бути дуже багато роботи і вам треба бути вкрай обережними. Взагалі цей тиждень не для ризиків. Цей тиждень для того, щоб ви могли творчо змінювати своє життя на краще і починати щось нове. Вам краще заробляти гроші, але не витрачати великих сум. Не купуйте на цьому тижні чого-небудь дороге, особливо нерухомість або землі. Відкладіть це на інший період.

Цікавий період для тих Козерогів, хто працює в іноземних компаніях або ж має бізнес з іноземцями: несподівано для вас можуть прийти цікаві проекти, фінансові можливості або допомогу.

У творчих Козерогів не менш цікавий період — може зійти осяяння. Ви також можете отримати цікаву роботу або ж чудово пройти кастинг і потрапити в тривалий і відомий проект. Не потрібно бояться починань. Проявляйте трішечки творчість. Будьте трішечки креативні і не бійтеся що-небудь міняти. Цей тиждень принесе для всіх дуже багато несподіваного. Ви можете отримати досить хорошу підтримку від начальства, можливо вас чекає премія.

У самотніх Козерогів надзвичайно сприятливий період цього року. Ви можете познайомиться з тією людиною, хто стане вашою долею. Ні в якому разі не втрачайте час. Ходіть на побачення, знайомтеся. Якщо у вас є намір зробити пропозицію — саме час. Хороший період для весіль. Що ж стосується сімейних Козерогів, також досить хороший, сприятливий період.

Насолоджуйтесь один одним. Здоров’я обіцяє бути міцним, гарним, але не забуваєте про свіже повітря і правильно е харчування.

Водолії

Для Водоліїв зараз дуже сприятливий період тому що будь-який Водолій дуже любить якісь неймовірні зміни в долі, особливо в кращу сторону. Цей тиждень буде сповнений приємних несподіванок, несподіваних зустрічей, спілкувань, контактів, інформації, яка особливо після 18 серпня може змінити ваше життя на краще.

Але вам буде здаватися, що життя не вдалося, ви можете зайнятися самокопанням, пред’являти претензії оточуючих. Це може все зіпсувати. Астролог радить не плекати своє его, не варто зациклюватися на собі, а краще приділити увагу розвитку нових проектів. Особливо вдалими будуть проекти, пов’язані з новими технологіями.

У матеріальному плані тиждень має бути дуже сприятливим. Якщо ви хочете знайти якихось інвесторів, то ймовірно це може статися. Це період, коли ви можете досить сміливо брати кредити або розстрочку, або ж вкластися в свої починання. Також ви можете отримати премію, підвищення заробітної плати, повернення боргів. Якщо ви хочете почати якусь цікаву фінансову операцію, особливо до кінця тижня, робіть це. Дуже добре на цьому тижні у вас піде продаж нерухомості, земельних ділянок. Також саме час для початку ремонту.

Несподівано для себе ви можете вирішити питання з родичами. Якщо у вас є конфліктні ситуації — вирішити їх в сприятливу сторону. Також можливі незаплановані зустрічі з ріднею. Точно також у вас можуть бути несподівані поїздки, особливо якщо ви перебуваєте десь далеко від батьківщини.

Самотніх Водоліїв може чекати несподівана зустріч зі своєю половинкою. Весьцей тиждень буде сповнений несподіваних сюрпризів для одиноких Водоліїв. Що стосується сімейних Водоліїв — тиждень дуже небезпечний. Не рекомендується йти на конфлікти. Ні в якому разі не варто скандалити або вимагати своє. Це може привести до руйнування.

Здоров’я обіцяє бути міцним, хорошим. Оздоровлюйтеся, відпочивайте, дихайте повітрям. Якщо ви дозволите собі бути в постійній напрузі, у вас можуть трапиться головні були. Зверніть увагу на очі, вуха. Щоб не було проблем з цими органами — постарайтеся зняти психологічну напругу, відновити баланс.

Риби

Цей тиждень буде насиченим для вас цікавими подіями. Вас чекають сприятливі зміни. Наприклад, на цьому тижні ви можете зустріти дуже цікавих компаньйонів або партнерів по роботі, які можуть вам допомогти. Дуже цікавий період для тих Риб, хто займається юриспруденцією чи питаннями, пов’язаними з соціальними проектами. В цьому вас чекає велика удача і дуже великі несподівані для вас можливості. Це обов’язково треба використовувати і бажано щоб цей тиждень ви не провели просто сидячи вдома. Вам варто щось починати, запускати нові цікаві проекти. Будьте сміливими і будьте серед людей. А ось що стосується роботи, то тут треба бути вкрай обережними. Якщо у вас давно назрівав конфлікт з колективом або начальством не варто його на цьому тижні загострювати інакше це призведе до того, що вам доведеться покинути місце роботи, або отримати ускладнення аж до розладу нервової системи або здоров’я. Тому не варто перенапружуватися. Вам потрібно знайти спільну мову перш за все з самим собою. Вам не варто різко міняти місце роботи, подавати несподівано для вас заяву про звільнення, але тільки з принципу, а не з якогось важливого події.

На Риб може тиснути багато рутинної роботи. Особливо задіяні будуть ті Риби, які працюють в медицині — вам варто чекати психологічної напруги. І тому вам треба якісно відпочивати позаробочий час. Також дуже багато буде залежати від того, про що ви думаєте. Не треба надумалися того чого ні, не накручуйте себе. Якщо ви будете в гарному настрої, до вас прийде величезна кількість найцікавіших ідей, цікавих ситуацій, які сприятливо мінятимуть ваше життя.

Що стосується самотніх Риб, період дуже чудовий, романтичний і прекрасний. Знайомтеся і отримаєте хороший результат. А що стосується сімейних Риб, тут дуже цікавий період. Ви можете неймовірно, сприятливо і плідно проводити час зі своїми другими половинками і природно можете спиратися на них, особливо якщо у вас спільний проект або цікава спільна діяльність. Тут у вас будуть дуже цікаві, хороші можливості. А якщо ви все-таки надумали зробити пропозицію — саме час. А якщо зараз у вас на цьому тижні буде весілля, то вона принесе вам багато щастя, радості і хороших можливостей.

Що стосується здоров’я, то воно обіцяє бути сильним, міцним, гарним, за умови якщо ви будете в гарному настрої. Астролог радить звернути увагу на харчування і розпорядок дня.