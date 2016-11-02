Перевірку Мінекології не пройшло 80% підприємств-утилізаторів небезпечних відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Після затвердження Кабінетом міністрів постанови № 446 від 13 липня 2016 року щодо нових ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами близько 80 відсотків усіх компаній, чия діяльність пов'язана з роботою в цій сфері, не пройшли перевірки від Мінекології. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає УНН.
“Після прийняття цієї постанови підприємства у цій сфері отримали 2 місяці, щоб упорядкувати свою діяльність відповідно до нового законодавства. З 16 вересня Мінекології отримало право здійснювати моніторинг діяльності цих підприємств.
За загальною статистикою, яку ми зараз маємо, з тих компаній, які володіли відповідними ліцензіями та які з 16 вересня по 1 листопада пройшли такі перевірки, приблизно 80 відсотків не відповідають вимогам. Цим компаніями ліцензії були анульовані”, — зазначив він.
Нагадаємо, раніше міністр екології та природних ресурсів анонсував перевірки всіх підприємств, що мають ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами. За даними відомства, із майже 300 утилізаторів небезпечних відходів лише 10 відповідають ліцензійним вимогам.
Екологи пояснюють це тим, що Мінприроди видає ліцензії на утилізацію небезпечних відходів “наосліп”, без проведення доліцензійних перевірок на предмет відповідності матеріально-технічної бази. В результаті, переважна більшість утилізаторів небезпечних відходів в Україні є “фірмами-метеликами”. Аби змінити ситуацію, необхідні зміни у законодавство.
Як раніше повідомляв УНН, у парламенті вже підготували відповідні законодавчі зміни, а саме передбачили надання повноважень Мінприроди на проведення доліцензійних перевірок. Тепер необхідно, аби парламентська більшість їх підтримала.