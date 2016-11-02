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Проверку Минэкологии не прошло 80% предприятий-утилизаторов опасных отходов

Проверку Минэкологии не прошло 80% предприятий-утилизаторов опасных отходов

Киев • УНН

 • 8402 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. После утверждения Кабинетом министров постановления № 446 от 13 июля 2016 г. относительно новых лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами около 80 процентов всех компаний, чья деятельность связана с работой в этой сфере, не прошли проверки от Минэкологии. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает УНН.

"После принятия этого постановления предприятия в этой сфере получили 2 месяца, чтобы упорядочить свою деятельность в соответствии с новым законодательством. С 16 сентября Минэкологии получило право осуществлять мониторинг деятельности этих предприятий.

По общей статистике, которую мы сейчас имеем, из тех компаний, которые владели соответствующими лицензиями и которые с 16 сентября по 1 ноября прошли такие проверки, примерно 80 процентов не соответствуют требованиям. Этим компаниями лицензии были аннулированы", - отметил он.

Напомним, ранее министр экологии и природных ресурсов анонсировал проверки всех предприятий, имеющих лицензии в сфере обращения с опасными отходами. По данным ведомства, из почти 300 утилизаторов опасных отходов только 10 соответствуют лицензионным требованиям.

Экологи объясняют это тем, что Минприроды выдает лицензии на утилизацию опасных отходов "вслепую", без проведения долицензийних проверок на предмет соответствия материально-технической базе. В результате, подавляющее большинство утилизаторов опасных отходов в Украине являются "фирмами-бабочками". Чтобы изменить ситуацию, необходимы изменения в законодательство.

Как ранее сообщал УНН, в парламенте уже подготовили соответствующие законодательные изменения, а именно предусмотрели предоставление полномочий Минприроды на проведение долицензийних проверок. Теперь необходимо, чтобы парламентское большинство их поддержало.

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