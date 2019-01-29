Переважна більшість зареєстрованих безробітних Києва має вищу освіту

"90% на обліку в Києві стоять безробітні, які мають вищу освіту. Майже 50% - це чиновники, судді, прокурори, адміністратори високого ґатунку, які втратили роботу", - повідомив Ярошенко.

За його словами, у той же час, більшість вакансій, які пропонує Держслужба зайнятості, - це робота для представників робітничих спеціальностей із низькою оплатою, що, звичайно, не може задовольнити здобувачів роботи.

У той же час, як зазначив чиновник, за минулий рік Держслужба зайнятості змогла працевлаштувати 826 тис. осіб, співпрацюючи із 200 тисячами роботодавців, включно із крупними компаніями – як, наприклад, "Укрзалізниця", "Укроборонпром" тощо.

Нагадаємо, кількість зареєстрованих безробітних в Україні в грудні 2018 року склала 1,3% працездатного населення.



Середньомісячна зарплата працівників (брутто) цього року становитиме 10 129 грн, а у 2021 році вона зросте до 12 835 грн.



