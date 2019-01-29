Подавляющее большинство зарегистрированных безработных Киева имеет высшее образование

"90% на учете в Киеве стоят безработные, имеющие высшее образование. Почти 50% - это чиновники, судьи, прокуроры, администраторы высокого качества, которые потеряли работу", - сообщил Ярошенко.

По его словам, в то же время, большинство вакансий, которые предлагает Госслужба занятости - это работа для представителей рабочих специальностей с низкой оплатой, что, конечно, не может удовлетворить соискателей работы.

В то же время, как отметил чиновник, за прошлый год Госслужба занятости смогла трудоустроить 826 тыс. человек, сотрудничая с 200 тысячами работодателей, включая крупными компаниями - как, например, "Укрзализныця", "Укроборонпром" и другие.

Напомним, количество зарегистрированных безработных в Украине в декабре 2018 составила 1,3% трудоспособного населения.



Среднемесячная зарплата работников (брутто) в этом году составит 10 129 грн, а в 2021 году она вырастет до 12 835 грн.



