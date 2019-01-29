Подавляющее большинство зарегистрированных безработных Киева имеет высшее образование
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. 90% зарегистрированных в Государственной службе занятости безработных в Киеве имеет высшее образование, почти половина из них - это чиновники высшей ступени. Об этом сообщил и.о. председателя Государственной службы занятости Валери Ярошенко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"90% на учете в Киеве стоят безработные, имеющие высшее образование. Почти 50% - это чиновники, судьи, прокуроры, администраторы высокого качества, которые потеряли работу", - сообщил Ярошенко.
По его словам, в то же время, большинство вакансий, которые предлагает Госслужба занятости - это работа для представителей рабочих специальностей с низкой оплатой, что, конечно, не может удовлетворить соискателей работы.
В то же время, как отметил чиновник, за прошлый год Госслужба занятости смогла трудоустроить 826 тыс. человек, сотрудничая с 200 тысячами работодателей, включая крупными компаниями - как, например, "Укрзализныця", "Укроборонпром" и другие.
Напомним, количество зарегистрированных безработных в Украине в декабре 2018 составила 1,3% трудоспособного населения.
Среднемесячная зарплата работников (брутто) в этом году составит 10 129 грн, а в 2021 году она вырастет до 12 835 грн.