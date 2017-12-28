Переселенцям дозволять оформлювати субсидії без прописки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Внутрішньо переміщеним особам дозволять оформлювати субсидії без прописки. Про це на прес-конференції заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНН.
“Тиждень тому я був на зустрічі з внутрішньо переміщеним особами, і ми з ними домовились, щоб ми внесли зміни в порядок визначення субсидій. Тим внутрішньо переміщеним особам, які переїхали на територію України, але не можуть укласти договір оренди житла, ми будемо надавати можливість отримати субсидії по декларації. Без прописки і без укладення договору”, — заявив А.Рева.
Як повідомляв УНН, міністр розвіяв міф, що субсидію потрібно повертати.