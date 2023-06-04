Перерахунок субсидій здійснюється автоматично, підвищення тарифів на це не вплине – ПФУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. В Україні перерахунок субсидій здійснюється в автоматичному режимі, підвищення тарифів на електроенергію на це не вплине. Про це повідомив голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
На запитання як вплине підвищення тарифу на електроенергію на обсяг фінансування субсидій, чи відомо скільки додаткового фінансування знадобиться домогосподарствам, які будуть вимушені платити більше за світло, Капінус відповів: «В цілому попри підвищення, це ніяким чином не повинно вплинути на домогосподарства й в сьогоднішніх умовах Пенсійний фонд, зокрема, останній місяць здійснював перепризначення субсидій на новий період і це здійснювалося автоматично без звернення людини. Тому в сьогоднішніх умовах таке зростання ніяким чином не повинно вплинути безпосередньо на домогосподарства».
За його словами, в автоматичному режимі ПФУ буде отримувати всі показники, які необхідні для проведення перерахунку і буде здійснювати перерахунок розміру субсидії, люди отримають відповідну компенсацію й надалі.
Доповнення
В Україні з 1 червня підвищили тарифи на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год.
Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомляв, що тарифи на електроенергію для населення до кінця року більше не підвищуватимуться.