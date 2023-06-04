Перерасчет субсидий осуществляется автоматически, повышение тарифов на это не повлияет - ПФУ

На вопрос как повлияет повышение тарифа на электроэнергию на объем финансирования субсидий, известно ли сколько дополнительного финансирования понадобится домохозяйствам, которые будут вынуждены платить больше за свет, Капинус ответил: «В целом несмотря на повышение, это никаким образом не должно повлиять на домохозяйства и в сегодняшних условиях Пенсионный фонд, в частности, последний месяц осуществлял переназначение субсидий на новый период и это осуществлялось автоматически без обращения человека. Поэтому в сегодняшних условиях такой рост никаким образом не должен повлиять непосредственно на домохозяйства».

По его словам, в автоматическом режиме ПФУ будет получать все показатели, которые необходимы для проведения перерасчета и будет осуществлять перерасчет размера субсидии, люди получат соответствующую компенсацию и в дальнейшем.

Дополнение

В Украине с 1 июня повысили тарифы на электроэнергию для населения до 2,64 грн за кВт-ч.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что тарифы на электроэнергию для населения до конца года больше повышаться не будут.