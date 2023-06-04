Перерасчет субсидий осуществляется автоматически, повышение тарифов на это не повлияет - ПФУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Украине перерасчет субсидий осуществляется в автоматическом режиме, повышение тарифов на электроэнергию на это не повлияет. Об этом сообщил председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
На вопрос как повлияет повышение тарифа на электроэнергию на объем финансирования субсидий, известно ли сколько дополнительного финансирования понадобится домохозяйствам, которые будут вынуждены платить больше за свет, Капинус ответил: «В целом несмотря на повышение, это никаким образом не должно повлиять на домохозяйства и в сегодняшних условиях Пенсионный фонд, в частности, последний месяц осуществлял переназначение субсидий на новый период и это осуществлялось автоматически без обращения человека. Поэтому в сегодняшних условиях такой рост никаким образом не должен повлиять непосредственно на домохозяйства».
По его словам, в автоматическом режиме ПФУ будет получать все показатели, которые необходимы для проведения перерасчета и будет осуществлять перерасчет размера субсидии, люди получат соответствующую компенсацию и в дальнейшем.
Дополнение
В Украине с 1 июня повысили тарифы на электроэнергию для населения до 2,64 грн за кВт-ч.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что тарифы на электроэнергию для населения до конца года больше повышаться не будут.