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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Перерасчет субсидий осуществляется автоматически, повышение тарифов на это не повлияет - ПФУ

Киев • УНН

 • 522513 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. В Украине перерасчет субсидий осуществляется в автоматическом режиме, повышение тарифов на электроэнергию на это не повлияет. Об этом сообщил председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Перерасчет субсидий осуществляется автоматически, повышение тарифов на это не повлияет - ПФУ

На вопрос как повлияет повышение тарифа на электроэнергию на объем финансирования субсидий, известно ли сколько дополнительного финансирования понадобится домохозяйствам, которые будут вынуждены платить больше за свет, Капинус ответил: «В целом несмотря на повышение, это никаким образом не должно повлиять на домохозяйства и в сегодняшних условиях Пенсионный фонд, в частности, последний месяц осуществлял переназначение субсидий на новый период и это осуществлялось автоматически без обращения человека. Поэтому в сегодняшних условиях такой рост никаким образом не должен повлиять непосредственно на домохозяйства».

По его словам, в автоматическом режиме ПФУ будет получать все показатели, которые необходимы для проведения перерасчета и будет осуществлять перерасчет размера субсидии, люди получат соответствующую компенсацию и в дальнейшем.

Дополнение

В Украине с 1 июня повысили тарифы на электроэнергию для населения до 2,64 грн за кВт-ч.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что тарифы на электроэнергию для населения до конца года больше повышаться не будут.

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