Перерахунок "коштів Януковича" на рахунки Держказначейства завершиться сьогодні - Ю.Луценко (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Операція з перерахунку близько 1,5 млрд дол. коштів команди екс-президента Віктора Януковича на єдиний рахунок Державного казначейства України буде завершена сьогодні. Про це на брифінгу заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Ця операція буде безумовно закінчена сьогодні. Я постійно на зв’язку з Ощадбанком, слідчими, прокурорами, які знаходяться в приміщенні банку”, — сказав Ю.Луценко.
Генпрокурор підкреслив, що зараз продовжується процес перерахунку коштів із рахунків, на яких вони були арештовані, на єдиний рахунок Державного казначейства України.
"Загальна сума коштів, яка підлягає конфіскації шляхом перерахування на єдиний казначейський рахунок Держказначейства, сягає близько 1,5 млрд дол. Кажу слово "близько", бо ці кошти були вкладені в часи Януковича через спеціально організовану учасниками злочинної організації схему у державні цінні папери, які мали достатньо серйозний відсоток за використання. Після того, як на них був накладений арешт, папери переходили у грошову форму в тому числі з річним відсотком, який передбачений угодою", - сказав Ю.Луценко.
Він додав, що точна сума коштів наразі встановлюється слідством.
"Але не менше 1,5 млрд дол., що приблизно дорівнює 40 млрд грн“, - уточнив він.
За його словами, прокурор сил АТО Констянтин Кулик зареєстрував кримінальне провадження за фактами створення злочинної організації, відмивання коштів у особливо великих розмірах та іншими супутніми фінансовими злочинами, в рамках якої члени злочинного угрупування підписали угоду зі слідством. Вони вказали на способи розкрадання держкоштів.
“Рівно місяць назад суд у Донецькій області прийняв рішення про конфіскацію цих коштів злочинної організації, що потребувало вступу в законну силу рішення суду”, — сказав Ю.Луценко.
За його словами, сьогодні опівночі сплив строк на оскарження рішення суду в апеляційному порядку і рішення суду вступило в силу.
Як повідомляв УНН, кошти обсягом 1,4 млрд доларів коштів колишнього Президента України Віктора Януковича та його оточення були конфісковані і повернуті до Державного бюджету України.