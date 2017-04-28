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Перевод "средств Януковича" на счета Госказначейства завершится сегодня - Ю.Луценко (дополнено)

Киев • УНН

 • 19012 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Операция по пересчете около 1,5 млрд долл. средств команды экс-президента Виктора Януковича на единый счет Государственного казначейства Украины будет завершена сегодня. Об этом на брифинге заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

Перевод "средств Януковича" на счета Госказначейства завершится сегодня - Ю.Луценко (дополнено)

“Эта операция будет безусловно закончена сегодня. Я постоянно на связи с Ощадбанком, следователями, прокурорами, которые находятся в помещении банка”, — сказал Ю.Луценко.

Генпрокурор подчеркнул, что сейчас продолжается процесс перечисления средств со счетов, на которых они были арестованы, на единый счет Государственного казначейства Украины.

“Общая сумма средств, которая подлежит конфискации путем перечисления на единый казначейский счет Госказначейства, составляет около 1,5 млрд долл. Говорю слово "около", потому что эти средства были вложены во времена Януковича через специально организованную участниками преступной организации схему в государственные ценные бумаги, которые имели достаточно серьезный процент за использование. После того, как на них был наложен арест, бумаги переходили в денежную форму в том числе с годовым процентом, который предусмотрен соглашением”, — сказал Ю.Луценко.

Он добавил, что точная сумма средств пока устанавливается следствием.

“Но не менее 1,5 млрд долл., что примерно равно 40 млрд грн”, — уточнил он.

По его словам, прокурор сил АТО Константин Кулик зарегистрировал уголовное производство по фактам создания преступной организации, отмывание средств в особо крупных размерах и другими сопутствующими финансовыми преступлениями, в рамках которой члены преступной группировки подписали соглашение со следствием. Они указали на способы хищения госсредств.

“Ровно месяц назад суд в Донецкой области принял решение о конфискации этих средств преступной организации, что потребовало вступления в законную силу решения суда”, — сказал Ю.Луценко.

По его словам, сегодня в полночь истек срок на обжалование решения суда в апелляционном порядке и решение суда вступило в силу.

Как сообщал УНН, средства в объеме 1,4 млрд долларов средств бывшего Президента Украины Виктора Януковича и его окружения были конфискованы и возвращены в Государственный бюджет Украины.

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