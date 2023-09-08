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Переможниця конкурсу "Роби своє" відкрила студію краси в селі на Волині

Переможниця конкурсу "Роби своє" відкрила студію краси в селі на Волині

Київ • УНН

 • 331339 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Переможниця конкурсу «Роби своє» профінансувала відкриття студії краси в селі Красноволя Волинської області, передає УНН із посиланням на пресслужбу благодійного фонду «МХП-Громаді».

Деталі

Так, Вікторія Шеремета перемогла в цьогорічному конкурсі бізнес-ідей «Роби своє». Її проєкт отримав від благодійного фонду 78 590 гривень грантових коштів.

Примітно, що до участі у конкурсі Шеремета мала власний б'юті-салон в обласному центрі. Однак вона була переконана, що люди у селах теж зацікавлені мати гарний вигляд. Тому наважилася подати грантову заявку і створила студію краси «Космея» у рідному селі.

Від вдало втіленого проекту громада теж отримала певні бонуси, а саме:

  • 2 працевлаштованих робітників, один з яких навчений професії з нуля,
  • можливість для 700 жителів не їхати до іншого села, щоб отримати комплекс послуг перукаря, подолога, манікюрника,
  • шанс уникнути хірургічного втручання у низці питань, пов’язаних з різними проблемами ніг, завдяки наявності медичної освіти у подологині.

«Що отримала Україна? Ще один приклад для формування бізнес-активів в селах», - підкреслили у «МХП-Громаді».

Нагадаємо

Наприкінці травня організатори конкурсу бізнес-ідей для підприємців у малих містах та селах “Роби своє” оголосили переможців 2023 року. Цього року благодійний фонд “МХП-Громаді”, який був організатором конкурсу, підтримав 80 бізнес-проєктів на загальну суму понад 7,4 млн грн.

Усього було отримано 615 заявок від малих підприємців з усієї країни. Зокрема, найбільше бізнес-ідеї подавали в Київській (22%), Черкаській (12%), Дніпропетровській (11%), Вінницькій (9%) та Львівській (9%) областях.

Основними критеріями для відбору переможців стали інноваційність проєктів, економічна складова, створення нових робочих місць, соціальна значущість та залучення до бізнесу чи роботи переселенців. Грантову підтримку отримали як чинні бізнеси, що розширюються або релокуються, так і підприємці, які мають бізнес-ідею і тільки шукають фінансування для її реалізації.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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