Переможець минулого Євробачення інфікувався COVID-19 та не зможе наживо відкрити фінал конкурсу

Деталі

“Виступ Лоуренса було заплановано на суботу під час фіналу, проте він здав позитивний тест на коронавірус, — йдеться в повідомленні. — Захворювання у Лоуренса протікає в м’якій формі. Однак через обов’язковий семиденний період самоізоляції він не зможе виступити вживу в концертному залі „Ахой“ в Роттердамі”.

Разом з тим поява нідерландця “запланована перед аудиторією в іншій формі”, можливо, в запису або по відеозв’язку.

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“Ми, звичайно, засмучені, в першу чергу за самого Дункана, який заслужив виступ наживо на нашій сцені після перемоги в 2019 році і всесвітнього успіху його пісні Arcade, — зазначив виконавчий продюсер заходу Сітсе Баккер. — Бажаємо йому якнайшвидшого одужання”.

Виступ Дункана Лоуренса на Євробаченні-2019 у Тель-Авіві:

Довідка

З 6 квітня, коли почалася підготовка концертного залу “Ахой” до “Євробачення”, було проведено 24,4 тис. тестів серед волонтерів, виконавців, членів делегацій та представників ЗМІ. З них лише 16 (0,06%) дали позитивні результати, причому в більшості випадків серед людей, які до цього не відвідували майданчик (і, відповідно, не мали можливості заразити інших людей). До теперішнього моменту не було виявлено жодного зараження, яке могло статися на самій арені.

65-й конкурс “Євробачення” проходить в Роттердамі під слоганом “Відкрийся” (Open Up). На фоні пандемії коронавірусу організаторами прийнято низку заходів, спрямованих на те, щоб мінімізувати можливість поширення інфекції. Зокрема, всі люди, які знаходяться в залі “Ахой”, повинні здавати тест на коронавірус не менше, ніж кожні 48 годин.