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Победитель прошлого Евровидения заразился COVID-19 и не сможет вживую открыть финал конкурса

Киев • УНН

 • 17809 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Победитель “Евровидения-2019” Дункан Лоуренс заразился коронавирусом и не сможет выступить вживую во время финала конкурса. Об этом сообщили в четверг организаторы соревнования, пишет УНН.

Победитель прошлого Евровидения заразился COVID-19 и не сможет вживую открыть финал конкурса

Детали

“Выступление Лоуренса было запланировано на субботу во время финала, однако он сдал положительный тест на коронавирус, — говорится в сообщении. — Заболевание у Лоуренса протекает в мягкой форме. Однако из-за обязательного семидневного периода самоизоляции он не сможет выступить вживую в концертном зале „Ахой“ в Роттердаме”.

Вместе с тем появление нидерландца “запланировано перед аудиторией в другой форме”, возможно, в записи или по видеосвязи.

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“Мы, конечно, расстроены, в первую очередь за самого Дункана, который заслужил выступление вживую на нашей сцене после победы в 2019 году и всемирного успеха его песни Arcade, — отметил исполнительный продюсер мероприятия Ситсе Баккер. — Желаем ему скорейшего выздоровления”.

Выступление Дункана Лоуренса на Евровидении-2019 в Тель-Авиве:

Справка

С 6 апреля, когда началась подготовка концертного зала “Ахой” к “Евровидению”, было проведено 24,4 тыс. тестов среди волонтеров, исполнителей, членов делегаций и представителей СМИ. Из них лишь 16 (0,06%) дали положительные результаты, причем в большинстве случаев среди людей, которые до этого не посещали площадку (и, соответственно, не имели возможности заразить других людей). К настоящему моменту не было выявлено ни одного заражения, которое могло произойти на самой арене.

65-й конкурс “Евровидение” проходит в Роттердаме под слоганом “Откройся” (Open Up). На фоне пандемии коронавируса организаторами принят ряд мер, направленных на то, чтобы минимизировать возможность распространения инфекции. В частности, все люди, которые находятся в зале “Ахой”, должны сдавать тест на коронавирус не реже, чем каждые 48 часов.

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