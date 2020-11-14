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Перемовини по Донбасу та карантин вихідного дня в Україні — головні події доби

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Україні почав діяти карантин вихідного дня, проте у декількох містах не згодні з обмеженнями, введеними урядом. Радники лідерів країн-учасниці Нормандського формату провели перемовини по Донбасу. Про ці та інші новини минулої доби у огляді УНН.

Перемовини радників лідерів країн-учасниць Нормандського формату по Донбасу

Під час перемовин політичних радників лідерів країн-учасниць Нормандського формату Україна підтримала пропозицію німецької сторони організувати роботу експертних груп для прискорення роботи над Планом дій щодо Донбасу. Представники української делегації також готові на наступному тижні бути в Берліні, щоб продовжити роботу над документом.

Окрім того, за результатами перемовин радників лідерів “Нормандської четвірки” Німеччина та Франція підтримали Україну щодо єдиного Плану дій щодо Донбасу.

За словами радника з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, новий обмін полоненими між Україною і ОРДЛО може відбутися до католицького Різдва, а Червоний хрест має розпочати роботу в ОРДЛО до 15 листопада.

Напередодні українська делегація у Тристоронній контактній групі заявила, що вважає дуже важливим провести до кінця поточного року нову зустріч на вищому рівні у Нормандському форматі.

Президент Володимир Зеленський вважає, що запропонований українською стороною в ТКГ План дій щодо Донбасу дає можливість провести вибори на окупованих територіях Донбасу навесні.

Карантин вихідного дня в Україні

В Україні через COVID-19 почав діяти карантин вихідного дня, під час якого три пари вихідних — з 14 по 30 листопада не працюватиме нічого, крім громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Напередодні нові обмеження відмовилась виконувати влада низки міст, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова та Рівного, а також у Дніпрі та Івано-Франківську.

У відповідь на це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що мери не мають повноважень забороняти рішення уряду, а голови ОДА повинні скоординувати роботу місцевої поліції та Держпродспоживслужби для перевірки суб’єктів господарювання, які на вихідних не повинні приймати відвідувачів.

Проте міська влада Луцька готує позов до суду щодо скасування постанови уряду про карантин вихідного дня. Окрім цього, три міські заклади культури Львова подали позови до суду через цю постанову уряду. У Львові, щоб “обійти” карантин “вихідного дня” всі вихідні офіційно зробили робочими.

Влада Чернігова ухвалила звернення до Кабінету міністрів і народних депутатів України щодо скасування “карантину вихідного дня”.

В свою чергу очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що міська влада, яка не збирається виконувати рішення уряду щодо введення “карантину вихідного дня”, не думає про життя і здоров’я людей через місцеві вибори. Він також прогнозує, що без нових обмежень Україна у грудні може отримати апокаліпсис медсистеми.

У ЦВК України вже зазначили, що карантин вихідного дня не вплине на виборчий процес другого туру місцевих виборів, який відбудеться у цю неділю в семи містах.

Тим часом петиція № 22/108562-еп щодо скасування в Україні карантину вихідного дня набрала необхідну кількість голосів для розгляду Президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, в Україні на ранок 13 листопада зареєстровано вже 512 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 11 787.

Катастрофа літака МАУ в Ірані

МЗС України не отримало жодного з обіцяних документів після останнього раунду переговорів з Іраном щодо збиття літака МАУ в небі над Тегераном. Як зазначив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, це може вплинути на дату проведення наступного раунду перемовин, запланованого на грудень.

За його словами, для того, щоб перейти до питання компенсацій за збитий літак МАУ у переговорах з Іраном, Україні потрібно максимально чітко розуміти, що насправді сталось у ніч збиття літака — 8 січня 2020 року. Зокрема, в залежності від ступеню вини іранської сторони в цій катастрофі, під час якої загинули 176 осіб, напряму буде залежати розмір компенсацій.

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