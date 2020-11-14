На Росію тиснуть заради нового обміну полоненими з ОРДЛО — Арестович

“Обмін полоненими має відбутися до [католицького] Різдва, а Червоний хрест має розпочати роботу в [ОРДЛО] до 15 листопада — це зобов’язання, яке підписав Путін. Шалений тиск здійснюється зараз на Росію, зокрема й за допомоги Франції та Німеччини у Нормандському форматі для того, щоб допустили [Червоний хрест на територію ОРДЛО], а обмін полоненими має бути до 24 грудня”, — заявив Арестович.

Як повідомляв УНН, зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Ян Гекер наголосив на необхідності забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць тримання людей на тимчасово окупованих територіях Донбасу для пришвидшення процесу верифікації списків на взаємне звільнення утримуваних осіб.