На Росію тиснуть заради нового обміну полоненими з ОРДЛО — Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Новий обмін полоненими між Україною і ОРДЛО може відбутися до католицького Різдва, яке відзначають 25 грудня. Про це в ефірі телеканалу “Україна 24” заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає УНН.
“Обмін полоненими має відбутися до [католицького] Різдва, а Червоний хрест має розпочати роботу в [ОРДЛО] до 15 листопада — це зобов’язання, яке підписав Путін. Шалений тиск здійснюється зараз на Росію, зокрема й за допомоги Франції та Німеччини у Нормандському форматі для того, щоб допустили [Червоний хрест на територію ОРДЛО], а обмін полоненими має бути до 24 грудня”, — заявив Арестович.
Як повідомляв УНН, зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Ян Гекер наголосив на необхідності забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць тримання людей на тимчасово окупованих територіях Донбасу для пришвидшення процесу верифікації списків на взаємне звільнення утримуваних осіб.