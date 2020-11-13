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Радник канцлера ФРН закликав Росію вплинути на відкриття КПВВ на Донбасі

Радник канцлера ФРН закликав Росію вплинути на відкриття КПВВ на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Політичний радник канцлера ФРН Ян Гекер закликав Росію вжити негайних заходів для відкриття КПВВ з боку непідконтрольних українському уряду територій. Про це за результатами перемовин політичних радників лідерів держав “Нормандської четвірки” повідомляє пресслужба Офісу Президента України, передає УНН.

Зазначається, що під час зустрічі, яка відбулася 13 листопада у форматі відеоконференції, зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Ян Гекер відзначив прогрес з боку української сторони, зокрема відкриття двох нових КПВВ на Луганщині.

“Ми спостерігаємо суттєвий прогрес на місцях. Україна відкрила два додаткових пункти переходу в Луганській області”, — сказав він.

Ян Гекер також наголосив на необхідності забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць тримання людей на тимчасово окупованих територіях Донбасу для пришвидшення процесу верифікації списків на взаємне звільнення утримуваних осіб.

Нагадаємо, 9 листопада українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі. Починаючи з 10 листопада, Держприкордонслужба України повністю забезпечує функціонування семи КПВВ, в той же час пропуск блокувався з боку представників ОРДЛО. Станом на 13 листопада функціонує сім КПВВ, проте фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” — щодоби, і “Новотроїцьке”.

Німеччина і Франція звинуватили бойовиків у зриві домовленостей в ТКГ та закликали Росію “використовувати вплив”.

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