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На Россию давят ради нового обмена пленными с ОРДЛО — Арестович

На Россию давят ради нового обмена пленными с ОРДЛО — Арестович

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Новый обмен пленными между Украиной и ОРДЛО может состояться до католического Рождества, которое отмечают 25 декабря. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает УНН.

“Обмен пленными должен состояться в [католического] Рождества, а Красный крест должен начать работу в [ОРДЛО] до 15 ноября — это обязательство, которое подписал Путин. Безумное давление осуществляется сейчас на Россию, в том числе и с помощью Франции и Германии в Нормандском формате для того, чтобы допустили [Красный крест на территорию ОРДЛО], а обмен пленными должен быть до 24 декабря”, — заявил Арестович.

Как сообщал УНН, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Ян Гекер подчеркнул необходимость обеспечения беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста в места удержания людей на временно оккупированных территориях Донбасса для ускорения процесса верификации списков на взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Украинские Национальные Новости

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