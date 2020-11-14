Зеленський розгляне петицію щодо скасування карантину вихідного дня

Посилаючись на кілька статей Конституції України автори петиції вимагають від Президента захистити їх конституційні права і свободи людини, які не можуть бути обмеженими рішенням уряду, крім умов воєнного або надзвичайного стану.

“Введення карантину вихідного дня, у випадку затвердження Урядом, матиме катастрофічні наслідки для економіки і соціокультурного життя українського суспільства, спричинить повну втрату прибутків, призведе бізнес до нерентабельності і закриття”, — йдеться в петиції.

Відзначається, що громадськість, представники бізнесу та експерти ринку висловлюють категоричний протест ініціативі введення “карантину вихідного дня” та вимагають наступне:

— Не вводити в дію карантин вихідного дня, а в разі його введення — скасувати;

— скасувати в Києві та інших містах, центрах України заборону на здійснення підприємницької діяльності як в цілому так і з обмеженням часу;

— При прийнятті законодавчих та нормативних актів суворо дотримуватись Конституційних гарантій на підприємницьку діяльність, працю, соціальний захист та гарантій на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади;

— Проводити консультації з громадськістю та представниками бізнесу кожного разу та з усіх питань щодо формування та реалізації державної політики, зокрема щодо встановлення карантину та запровадження протиепідемічних заходів, врахування органами виконавчої влади у своїй роботі пропозицій громадськості та бізнесу для розв’язання суспільно значущих проблем.

Наразі петиція, зареєстрована 10 листопада, набрала 26 859 голосів з 25 000 необхідних для розгляду Президентом України.

Як повідомляв УНН, в Україні відсьогодні через поширення COVID-19 почав діяти карантин вихідного дня. Напередодні нові обмеження відмовилась виконувати влада низки міст, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова та Рівного, а також у Дніпрі та Івано-Франківську. У відповідь на це очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що міська влада, яка не збирається виконувати рішення уряду щодо введення “карантину вихідного дня”, не думає про життя і здоров’я людей. Він також прогнозує, що без нових обмежень Україна у грудні може отримати апокаліпсис медсистеми.