Зеленский рассмотрит петицию об отмене карантина выходного дня

Ссылаясь на несколько статей Конституции Украины, авторы петиции требуют от Президента защитить их конституционные права и свободы человека, которые не могут быть ограничены решением правительства, кроме условий военного или чрезвычайного положения.

“Введение карантина выходного дня, в случае утверждения правительством, будет иметь катастрофические последствия для экономики и социокультурной жизни украинского общества, повлечет полную потерю прибылей, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию”, — говорится в петиции.

Отмечается, что общественность, представители бизнеса и эксперты рынка выражают категорический протест инициативе введения “карантина выходного дня” и требуют следующее:

— Не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения — отменить;

— отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени;

— При принятии законодательных и нормативных актов строго придерживаться конституционных гарантий на предпринимательскую деятельность, труд, социальную защиту и гарантий на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти;

— проводить консультации с общественностью и представителями бизнеса каждый раз и по всем вопросам формирования и реализации государственной политики, в частности по установлению карантина и внедрению противоэпидемических мероприятий.

Сейчас петиция, зарегистрированная 10 ноября, набрала 26 859 голосов из 25 000 необходимых для рассмотрения Президентом Украины.

Как сообщал УНН, в Украине с сегодняшнего дня из-за распространения COVID-19 начал действовать карантин выходного дня. Накануне новые ограничения отказалась выполнять власти ряда городов, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова и Ровно, а также в Днепре и Ивано-Франковске. В ответ на это глава Минздрава Максим Степанов заявил, что городские власти, которые не собираются выполнять решение правительства о введении “карантина выходного дня”, не думают о жизни и здоровье людей. Он также прогнозирует, что без новых ограничений Украина в декабре может получить апокалипсис медсистемы.