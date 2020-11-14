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Зеленский рассмотрит петицию об отмене карантина выходного дня

Зеленский рассмотрит петицию об отмене карантина выходного дня

Киев  •  УНН

 • 24938 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Петиция №22/108562-еп об отмене в Украине карантина выходного дня набрала необходимое количество голосов для рассмотрения Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на сайт Главы государства информирует УНН.

Ссылаясь на несколько статей Конституции Украины, авторы петиции требуют от Президента защитить их конституционные права и свободы человека, которые не могут быть ограничены решением правительства, кроме условий военного или чрезвычайного положения.

“Введение карантина выходного дня, в случае утверждения правительством, будет иметь катастрофические последствия для экономики и социокультурной жизни украинского общества, повлечет полную потерю прибылей, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию”, — говорится в петиции.

Отмечается, что общественность, представители бизнеса и эксперты рынка выражают категорический протест инициативе введения “карантина выходного дня” и требуют следующее:

— Не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения — отменить;

— отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени;

— При принятии законодательных и нормативных актов строго придерживаться конституционных гарантий на предпринимательскую деятельность, труд, социальную защиту и гарантий на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти;

— проводить консультации с общественностью и представителями бизнеса каждый раз и по всем вопросам формирования и реализации государственной политики, в частности по установлению карантина и внедрению противоэпидемических мероприятий.

Сейчас петиция, зарегистрированная 10 ноября, набрала 26 859 голосов из 25 000 необходимых для рассмотрения Президентом Украины.

Как сообщал УНН, в Украине с сегодняшнего дня из-за распространения COVID-19 начал действовать карантин выходного дня. Накануне новые ограничения отказалась выполнять власти ряда городов, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова и Ровно, а также в Днепре и Ивано-Франковске. В ответ на это глава Минздрава Максим Степанов заявил, что городские власти, которые не собираются выполнять решение правительства о введении “карантина выходного дня”, не думают о жизни и здоровье людей. Он также прогнозирует, что без новых ограничений Украина в декабре может получить апокалипсис медсистемы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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