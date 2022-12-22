"Переміщаємо туди, куди вважаємо за потрібне": лукашенко спробував пояснити військові маневри поблизу України

Цитата

“Хочеш миру – готуйся до війни. (...) Цим самим я хочу відповісти на різноманітні пересуди, які з'являються в нашому суспільстві, особливо в інтернеті, з приводу переміщення збройних сил білорусі та спільного переміщення збройних сил білорусі та росії", - сказав лукашенко.

"Ми проводили і проводимо тренування. Зараз вони в силу ситуації, що склалася, і загроз більш масштабні. Тому ми на своїй території проводимо навчання. Переміщуємо туди, куди ми вважаємо за потрібне, і спільне угруповання збройних сил, і свої збройні сили. Крапка. Жодного іншого задуму, жодної конспірології", - додав лукашенко.

Деталі

лукашенко заявив, що нібито не може виключати, що проти країни "може бути розгорнута агресія" і навіть "побачив" нібито "таку готовність з боку наших сусідів". Нібито через це і проводили перевірку сил негайного реагування армії рб. Друга частина перевірки була присвячена антитерористичним діям.

За словами лукашенка, було перевірено два напрями – західний та північно-західний. "Також ми прикривали південний напрямок силами Денисенка (командувач силами спеціальних операцій зс рб)", - продовжив лукашенко.

У лукашенка зазначають, що "нині операції повністю завершені і збройні сили, сили спеціальних операцій, спецпідрозділи перебувають у місцях постійної дислокації".

Доповнення

Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що сил і засобів росіян на території білорусі достатньо для проведення тактичних дій і рівень військової загрози зростає.