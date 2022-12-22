"Перемещаем туда, куда считаем нужным": лукашенко попробовал объяснить военные маневры близ Украины

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"Хочешь мира - готовься к войне. (...) Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил беларуси и совместного перемещения вооруженных сил беларуси и россии", - сказал лукашенко.

"Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Точка. Никакого иного замысла, никакой конспирологии", - добавил лукашенко.

Детали

лукашенко заявил, что якобы не может исключать, что против страны "может быть развернута агрессия" и даже "увидел" якобы "такую готовность со стороны наших соседей". Якобы из-за этого проводили проверку сил немедленного реагирования армии рб. Вторая часть проверки была посвящена антитеррористическим действиям.

По словам лукашенко, были проверены два направления - западное и северо-западное. "Также мы прикрывали южное направление силами Денисенко (командующий силами специальных операций вс рб)", - продолжил лукашенко.

У лукашенко отмечают, что "в настоящее время операции полностью завершены и вооруженные силы, силы специальных операций, спецподразделения находятся в местах постоянной дислокации".

Дополнение

Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что сил и средств россиян на территории беларуси достаточно для проведения тактических действий и уровень военной угрозы растет.