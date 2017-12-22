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Перекладача Гройсмана взяли під варту до 17 лютого (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва обрав для перекладача Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, підозрюваного у державній зраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це по завершенню закритого судового засідпання журналістам заявив адокат Володимир Шпирук, передає кореспондент УНН.

Перекладача Гройсмана взяли під варту до 17 лютого (доповнено)

“Запобіжний захід обрали. Тримання під вартою до 17 лютого”, — сказав адвокат.

За його словами, поки триває слідство, захист буде розбиратися, оскільки у справі зібрані не всі матеріали.

Відповідаючи на запитання щодо можливості оскарження рішення суду, В.Шпирук сказав: "Зараз будемо визначатися".

Також він додав, що його підзахисний своєї вини не визнає.

Як повідомляв УНН, суд вирішив обирати запобіжний захід перекладачеві В.Гройсмана у закритому режимі.

Нагадаємо, СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Затриманим виявився помічник Прем’єр-міністра України Станіслав Єжов, який працював його особистим перекладачем. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці.

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