Перекладача Гройсмана взяли під варту до 17 лютого (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва обрав для перекладача Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, підозрюваного у державній зраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це по завершенню закритого судового засідпання журналістам заявив адокат Володимир Шпирук, передає кореспондент УНН.
“Запобіжний захід обрали. Тримання під вартою до 17 лютого”, — сказав адвокат.
За його словами, поки триває слідство, захист буде розбиратися, оскільки у справі зібрані не всі матеріали.
Відповідаючи на запитання щодо можливості оскарження рішення суду, В.Шпирук сказав: "Зараз будемо визначатися".
Також він додав, що його підзахисний своєї вини не визнає.
Як повідомляв УНН, суд вирішив обирати запобіжний захід перекладачеві В.Гройсмана у закритому режимі.
Нагадаємо, СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Затриманим виявився помічник Прем’єр-міністра України Станіслав Єжов, який працював його особистим перекладачем. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці.