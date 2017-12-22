Переводчика Гройсмана взяли под стражу до 17 февраля (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева избрал для переводчика Премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом по завершению закрытого судебного засидпання журналистам заявил адокат Владимир Шпирук, передает корреспондент УНН.
“Меру пресечения избрали. Содержание под стражей до 17 февраля”, — сказал адвокат.
По его словам, пока идет следствие, защита будет разбираться, поскольку по делу собраны не все материалы.
Отвечая на вопрос о возможности обжалования решения суда, В.Шпирук сказал: "Сейчас будем определяться".
Также он добавил, что его подзащитный своей вины не признает.