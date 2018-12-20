Перекинута фура вже другий день паралізує рух на трасі у Львівській області
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 грудня. УНН. На трасі "Львів – Жовква" у Львівській області вчора перевернувся вантажний автомобіль. До сьогодні його з дороги досі не забрали, через що рух на трасі ускладнено. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.
"Аварія трапилась вчора о 15-їй годині. Поблизу села Гряда сталося зіткнення вантажівки та легковика. Водій легковика виїхав на зустрічну та зіткнувся з фурою. Вантажівка перекинулася. Другий день фуру не можуть забрати з дороги, адже вона опломбована працівниками митниці і заповнена вщент товарами зі скла. Водій, житель Молдови, боїться за вантаж, тому не викликає фірму, яка може тросами підняти автомобіль", – повідомили у патрульній поліції.
Наразі водій і правоохоронці шукають авто, у яке можна перевантажити товар, і митників, які знімуть пломбу. Патрульні поліцейські регулюють рух на трасі, адже через перевернуту фуру він був ускладнений.
Нагадаємо, на трасі "Київ – Чоп" сталася ДТП за участі двох вантажних автомобілів, внаслідок чого один з них перекинувся і перекрив собою проїжджу частину.