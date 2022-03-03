Переговори України з Росією: програма мінімум – гуманітарні коридори
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Україна на переговорах з Росією планує обговорити питання про відкриття гуманітарних коридорів в країну. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише УНН.
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"Через дві години стартуємо. Програма мінімум - гуманітарні коридори. Далі, за обставинами", - написав депутат перед вильотом на переговори.
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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк раніше повідомив, що українська делегація вирушила на переговори з російською.
Контекст
28 лютого на кордоні з Білоруссю пройшли переговори між Україною і Росією. Радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що делегації повертаються в свої країни для консультацій.
Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Президент України Володимир Зеленський повністю проінформований, до найдрібніших деталей, про розмову, яка відбулася між українською та російською делегацією. Україна визначиться зі своєю позицією, і тоді повинна була готуватися до нової зустрічі.