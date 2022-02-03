Переговори про Україну: Макрон сьогодні зідзвониться із Зеленським, Дудою та Путіним

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 52622 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 85017 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 95206 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 123154 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 130545 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 114061 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 132831 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167433 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179223 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215549 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 202101 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 273757 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 71352 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 47007 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 66244 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 273757 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 202101 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 301243 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 420045 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 671475 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 17031 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 66244 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 101688 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 138983 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 163703 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Переговори про Україну: Макрон сьогодні зідзвониться із Зеленським, Дудою та Путіним

Переговори про Україну: Макрон сьогодні зідзвониться із Зеленським, Дудою та Путіним

Київ • УНН

 • 19984 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон планує у четвер провести телефонні переговори з президентами України Володимиром Зеленським, Польщі - Анджеєм Дудою, Росії - Володимиром Путіним у спробі “знайти дипломатичне вирішення кризи на кордонах України”. Про це повідомляє Le Figaro із посиланням на Єлисейський палац, пише УНН.

Деталі

"Напружений дипломатичний день", як повідомляється, мав розпочатися з відеоконференції о 10:30 за місцевим часом (11:30 за Києвом) між президентом Франції та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем на тему ситуації навколо України.

Потім, за даними видання, президент Франції проведе телефонні переговори з Анджеєм Дудою о 12:30 (13:30 за Києвом), з Володимиром Путіним о 18:00 (19:00 за Києвом) та з Володимиром Зеленським о 19:15 (20:15 за Києвом).

Повідомляється також, що Макрон у середу пояснив, що його “пріоритетом” у цих дискусіях буде “знайти політичні умови для виходу з кризи” та “деескалація” напруженості через накопичення російських військ навколо України.

За даними Єлисейського палацу, під час телефонної розмови увечері в середу з президентом США Джо Байденом лідери пообіцяли “підтримувати дуже високий рівень координації та консультацій між європейськими партнерами та союзниками” у цій справі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден та Макрон обговорили нарощування військ РФ навколо України: про що домовилися

Президент Франції також заявив у середу, що не відкидає поїздки до Москви і, можливо, Київ найближчими днями.

“Я нічого не виключаю, тому що я думаю, що роль Франції, особливо під час головування (у Раді ЄС), полягає в тому, щоб спробувати знайти це спільне рішення”, — пояснив він.

Раніше

Канцлер ФРН Олаф Шольц також повідомив, що його поїздка до Москви планується “найближчим часом”.

Додамо, питанням врегулювання ситуації займаються у тому числі у "нормандському форматі", куди входять Україна, РФ, Німеччина та Франція.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$254.68
Brent
$74.04
S&P 500
$5,573.13
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83