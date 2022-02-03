Переговори про Україну: Макрон сьогодні зідзвониться із Зеленським, Дудою та Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон планує у четвер провести телефонні переговори з президентами України Володимиром Зеленським, Польщі - Анджеєм Дудою, Росії - Володимиром Путіним у спробі “знайти дипломатичне вирішення кризи на кордонах України”. Про це повідомляє Le Figaro із посиланням на Єлисейський палац, пише УНН.
Деталі
"Напружений дипломатичний день", як повідомляється, мав розпочатися з відеоконференції о 10:30 за місцевим часом (11:30 за Києвом) між президентом Франції та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем на тему ситуації навколо України.
Потім, за даними видання, президент Франції проведе телефонні переговори з Анджеєм Дудою о 12:30 (13:30 за Києвом), з Володимиром Путіним о 18:00 (19:00 за Києвом) та з Володимиром Зеленським о 19:15 (20:15 за Києвом).
Повідомляється також, що Макрон у середу пояснив, що його “пріоритетом” у цих дискусіях буде “знайти політичні умови для виходу з кризи” та “деескалація” напруженості через накопичення російських військ навколо України.
За даними Єлисейського палацу, під час телефонної розмови увечері в середу з президентом США Джо Байденом лідери пообіцяли “підтримувати дуже високий рівень координації та консультацій між європейськими партнерами та союзниками” у цій справі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден та Макрон обговорили нарощування військ РФ навколо України: про що домовилися
Президент Франції також заявив у середу, що не відкидає поїздки до Москви і, можливо, Київ найближчими днями.
“Я нічого не виключаю, тому що я думаю, що роль Франції, особливо під час головування (у Раді ЄС), полягає в тому, щоб спробувати знайти це спільне рішення”, — пояснив він.
Раніше
Канцлер ФРН Олаф Шольц також повідомив, що його поїздка до Москви планується “найближчим часом”.
Додамо, питанням врегулювання ситуації займаються у тому числі у "нормандському форматі", куди входять Україна, РФ, Німеччина та Франція.