Байден и Макрон обсудили наращивание войск РФ вокруг Украины: о чем договорились

Детали

Как отметили, лидеры двух стран подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также рассмотрели координацию в подготовке серьезных экономических санкций для России в случае ее вторжения в Украину.

"Президент Байден и президент Макрон договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в частности во время консультаций с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС, относительно нашего скоординированного и комплексного подхода к решению этих вопросов", - добавили в Белом доме.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.