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Байден и Макрон обсудили наращивание войск РФ вокруг Украины: о чем договорились

Байден и Макрон обсудили наращивание войск РФ вокруг Украины: о чем договорились

Киев • УНН

 • 18136 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обсудили наращивание российских войск вблизи украинской границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Белого дома.

Детали

Как отметили, лидеры двух стран подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также рассмотрели координацию в подготовке серьезных экономических санкций для России в случае ее вторжения в Украину.

"Президент Байден и президент Макрон договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в частности во время консультаций с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС, относительно нашего скоординированного и комплексного подхода к решению этих вопросов", - добавили в Белом доме.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

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