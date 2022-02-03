Байден і Макрон обговорили нарощування військ РФ навколо України: про що домовилися

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 33453 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 58332 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 72900 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 101301 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 110265 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 103175 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 125560 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165992 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178099 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215165 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7 м/с
90 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 89845 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 163111 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 222316 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 50081 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 26287 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 222289 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 163101 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 283012 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 403285 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 656230 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 26179 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 95389 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 133224 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 158285 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 178854 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Байден і Макрон обговорили нарощування військ РФ навколо України: про що домовилися

Байден і Макрон обговорили нарощування військ РФ навколо України: про що домовилися

Київ • УНН

 • 18146 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови обговорили нарощування російських військ поблизу українського кордону. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Білого дому.

Деталі

Як зазначили, лідери двох країн підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також розглянули координацію у підготовці серйозних економічних санкцій для Росії в разі її вторгнення в Україну.

"Президент Байден і президент Макрон домовилися, що їхні команди підтримуватимуть тісний контакт, зокрема під час консультацій з союзниками по НАТО і партнерами з ЄС, щодо нашого скоординованого і комплексного підходу до вирішення цих питань", - додали в Білому домі.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,870.33