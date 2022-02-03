Байден і Макрон обговорили нарощування військ РФ навколо України: про що домовилися
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови обговорили нарощування російських військ поблизу українського кордону. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Білого дому.
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Як зазначили, лідери двох країн підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також розглянули координацію у підготовці серйозних економічних санкцій для Росії в разі її вторгнення в Україну.
"Президент Байден і президент Макрон домовилися, що їхні команди підтримуватимуть тісний контакт, зокрема під час консультацій з союзниками по НАТО і партнерами з ЄС, щодо нашого скоординованого і комплексного підходу до вирішення цих питань", - додали в Білому домі.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.