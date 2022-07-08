Передача Україні 39 бронетранспортерів від Канади: терміни поставки

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Як відомо, бронемашини виготовлені в Лондоні, Онтаріо на заводі General Dynamics. Техніка може використовуватися в якості санітарних, ремонтно-евакуаційних машин та для перевезення військ.

Передача партії нової бронетехніки є частиною військової підтримки Україні в розмірі 500 мільйонів канадських доларів, передбаченої в бюджеті Канади ще у квітні.

Нагадаємо

Канада передасть для України бронеавтомобілі бойового забезпечення та камери з високою роздільною здатністю для використання на безпілотниках Bayraktar.