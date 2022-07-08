Передача Украине 39 бронетранспортеров от Канады: сроки поставки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Канада этим летом направит в Украину 39 бронированных боевых машин огневой поддержки производства General Dynamics, заявила министр обороны Канады Анита Ананд, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Как известно, бронемашины изготовлены в Лондоне, Онтарио на заводе General Dynamics. Техника может использоваться в качестве санитарных, ремонтно-эвакуационных машин и для перевозки войск.
Передача партии новой бронетехники является частью военной поддержки Украине в размере 500 миллионов канадских долларов, предусмотренной в бюджете Канады еще в апреле.
Напомним
Канада передаст для Украины бронеавтомобили боевого обеспечения и камеры с высоким разрешением для использования на беспилотниках Bayraktar.