Перед зняттям голови Ради: Зеленський звільнив Стефанчука з посади свого представника у ВР

Цитата:

"Увільнити Стефанчука Руслана Олексійовича від виконання обов’язків представника Президента України у Верховній Раді України", - йдеться у тексті указу.

Додамо

Стефанчука призначили представником Президента України у Верховній Раді 19 серпня 2019 року.

Його звільнення передує прийдешньому голосуванню у ВР за зняття Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.

Претендентом на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас претендентом на місце першого віце-спікера називали Олександра Корнієнка.