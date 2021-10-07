Перед зняттям голови Ради: Зеленський звільнив Стефанчука з посади свого представника у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука від виконання обов'язків свого представника у парламенті. Про це йдеться у президентському указі №522/2021 від 6 жовтня, пише УНН.
Цитата:
"Увільнити Стефанчука Руслана Олексійовича від виконання обов’язків представника Президента України у Верховній Раді України", - йдеться у тексті указу.
Додамо
Стефанчука призначили представником Президента України у Верховній Раді 19 серпня 2019 року.
Його звільнення передує прийдешньому голосуванню у ВР за зняття Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.
Претендентом на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас претендентом на місце першого віце-спікера називали Олександра Корнієнка.