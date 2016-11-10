Перед візитом В.Гройсмана у Херсоні "замінували" міськраду
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Щойно анонім повідомив про "замінування" Херсонської міської ради, передає кореспондент УНН.
З будівлі Херсонської міськради евакуювали людей. На місце прибули вибухотехніки, які перевіряють будівлю.
Зазначимо, що саме сьогодні Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відвідує Херсонщину із робочим візитом і повинен відвідати Херсонську державну морську академію, яка знаходиться навпроти міської ради.