Перед визитом В.Гройсмана в Херсоне "заминировали" горсовет
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Только что аноним сообщил о "заминировании" Херсонского городского совета, передает корреспондент УНН.
Из здания Херсонского горсовета эвакуировали людей. На место прибыли взрывотехники, которые проверяют здание.
Отметим, что именно сегодня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посещает Херсонскую область с рабочим визитом и должен посетить Херсонскую государственную морскую академию, которая находится напротив городского совета.