Перед визитом В.Гройсмана в Херсоне "заминировали" горсовет

Из здания Херсонского горсовета эвакуировали людей. На место прибыли взрывотехники, которые проверяют здание.

Отметим, что именно сегодня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посещает Херсонскую область с рабочим визитом и должен посетить Херсонскую государственную морскую академию, которая находится напротив городского совета.