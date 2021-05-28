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The Guardian

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Перед Олімпіадою: Євросоюз відправив до Японії 100 млн доз вакцини

Київ • УНН

 • 13545 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз, попри власний дефіцит вакцин, в останні місяці відправив приблизно 100 млн доз вакцини до Японії, як "знак підтримки" для проведення Олімпійських ігор. Про це йдеться в спільній заяві, прийнятій за підсумками минулого саміту ЄС - Японія, в якому взяли участь прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава Євроради Шарль Мішель, передає УНН.

Перед Олімпіадою: Євросоюз відправив до Японії 100 млн доз вакцини

Деталі

Зазначається, що Європейський союз підтримує рішучість Японії провести Олімпійські Ігри в Токіо влітку цього року. “Ми підтримуємо проведення Олімпійських і Паралімпійських Ігор” Токіо-2020 “в безпечному і захищеному форматі, як символ світової єдності в перемозі над COVID-19”, — йдеться в документі.

Цитата

“Прем’єр-міністр (Японії Есіхіде) Суга проведе саміт по оголошенню внесків в (механізм) COVAX на наступному тижні, і ми сподіваємося, що ці зусилля допоможуть забезпечити достатні ресурси для вакцинації 30% населення світу до кінця цього року”, — сказав Шарль Мішель, підкресливши, що перший пріоритет ЄС і Японії — перемогти пандемію.

Нагадаємо

Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання були перенесені на рік і тепер відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року. При цьому назва “Токіо-2020” було збережено. 20 березня організатори остаточно вирішили проводити Ігри без іноземних уболівальників. Рішення з приводу допуску японських глядачів повинно бути прийнято в червні в залежності від ситуації з поширенням коронавірусу в країні.

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