Перед Олімпіадою: Євросоюз відправив до Японії 100 млн доз вакцини

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Зазначається, що Європейський союз підтримує рішучість Японії провести Олімпійські Ігри в Токіо влітку цього року. “Ми підтримуємо проведення Олімпійських і Паралімпійських Ігор” Токіо-2020 “в безпечному і захищеному форматі, як символ світової єдності в перемозі над COVID-19”, — йдеться в документі.

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“Прем’єр-міністр (Японії Есіхіде) Суга проведе саміт по оголошенню внесків в (механізм) COVAX на наступному тижні, і ми сподіваємося, що ці зусилля допоможуть забезпечити достатні ресурси для вакцинації 30% населення світу до кінця цього року”, — сказав Шарль Мішель, підкресливши, що перший пріоритет ЄС і Японії — перемогти пандемію.

Нагадаємо

Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання були перенесені на рік і тепер відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року. При цьому назва “Токіо-2020” було збережено. 20 березня організатори остаточно вирішили проводити Ігри без іноземних уболівальників. Рішення з приводу допуску японських глядачів повинно бути прийнято в червні в залежності від ситуації з поширенням коронавірусу в країні.