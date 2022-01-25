Перед матчем на Кубку Африки сталася смертельна тиснява: декілька людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Перед матчем національних команд Камеруну та Коморських островів однієї восьмої фіналу Кубка Африки сталася тиснява біля стадіону Олембе у камерунській столиці Яунде. Внаслідок цього загинуло близько 6 людей, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
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Повідомляється, що тиснява сталася, коли натовп уболівальників намагався пройти до стадіону Олембе перед матчем.
Дані про кількість жертв різняться. Через тисняву, за даними AP, загинуло близько 6 людей, ще близько 40 поранених, яких поліція доправила до лікарні. Однак, деякі інші ЗМІ пишуть про щонайменше вісім загиблих та 50 поранених під час тисняви.
Повідомляється, що лікарня не в змозі забезпечити лікуванням усіх.
За інформацією очевидців, на стадіоні серед потерпілих були діти.
Футбольні офіційні особи заявили, що близько 50 тисяч людей намагалися відвідати матч. Стадіон розрахований на 60 тисяч глядачів, але в умовах пандемії коронавірусу він не повинен бути заповнений більш ніж на 80%.
Нагадаємо
Щонайменше 29 людей у Ліберії, у тому числі 11 дітей та вагітна жінка, загинули у тисняві віруючих під час християнської церемонії у густонаселеному районі столиці Монровії.