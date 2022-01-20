В давке на религиозной церемонии в Либерии погибли 29 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. По меньшей мере 29 человек в Либерии, в том числе 11 детей и беременная женщина, погибли в давке верующих во время христианской церемонии в густонаселенном районе столицы Монровии. Об этом УНН информирует со ссылкой на Associated Press.
Детали
Давка возникла, когда банда головорезов, вооруженных ножами, напала на несколько сотен, которые присутствовали на церемонии около 21:00.
По словам представителя полиции, одного человека задержали.
Тела были доставлены в морг больницы Редемпшн, неподалеку от места, где произошел инцидент в пляжной зоне под названием Нью-Кру.
По словам жителей, в последние годы в Монровии и других городах Либерии уличные банды становятся все большей проблемой.
Ожидается, что президент Джордж Веа посетит место происшествия в четверг, сообщают либерийские СМИ.