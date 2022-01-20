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15 марта, 19:03 • 107608 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145738 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125057 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118464 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105670 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101871 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94700 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В давке на религиозной церемонии в Либерии погибли 29 человек

В давке на религиозной церемонии в Либерии погибли 29 человек

Киев • УНН

 • 18060 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. По меньшей мере 29 человек в Либерии, в том числе 11 детей и беременная женщина, погибли в давке верующих во время христианской церемонии в густонаселенном районе столицы Монровии. Об этом УНН информирует со ссылкой на Associated Press.

Детали

Давка возникла, когда банда головорезов, вооруженных ножами, напала на несколько сотен, которые присутствовали на церемонии около 21:00.

По словам представителя полиции, одного человека задержали.

Тела были доставлены в морг больницы Редемпшн, неподалеку от места, где произошел инцидент в пляжной зоне под названием Нью-Кру.

По словам жителей, в последние годы в Монровии и других городах Либерии уличные банды становятся все большей проблемой.

Ожидается, что президент Джордж Веа посетит место происшествия в четверг, сообщают либерийские СМИ.

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