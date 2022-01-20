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Шахед-136

У тисняві на релігійній церемонії в Ліберії загинули 29 людей

У тисняві на релігійній церемонії в Ліберії загинули 29 людей

Київ • УНН

 • 18061 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Щонайменше 29 людей у Ліберії, в тому числі 11 дітей і вагітна жінка, загинули в тисневі віруючих під час християнської церемонії в густонаселеному районі столиці Монровії. Про це УНН інформує з посиланням на Associated Press.

Деталі

Тиснява виникла, коли банда головорізів, озброєних ножами, напала на кілька сотень, які були присутні на церемонії близько 21:00.

За словами речника поліції, одну людину затримали.

Тіла були доставлені в морг лікарні Редемпшн, неподалік від місця, де стався інцидент у пляжній зоні під назвою Нью-Кру.

За словами жителів, в останні роки в Монровії та інших містах Ліберії вуличні банди стають все більшою проблемою.

Очікується, що президент Джордж Веа відвідає місце події у четвер, повідомляють ліберійські ЗМІ.

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