У тисняві на релігійній церемонії в Ліберії загинули 29 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Щонайменше 29 людей у Ліберії, в тому числі 11 дітей і вагітна жінка, загинули в тисневі віруючих під час християнської церемонії в густонаселеному районі столиці Монровії. Про це УНН інформує з посиланням на Associated Press.
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Тиснява виникла, коли банда головорізів, озброєних ножами, напала на кілька сотень, які були присутні на церемонії близько 21:00.
За словами речника поліції, одну людину затримали.
Тіла були доставлені в морг лікарні Редемпшн, неподалік від місця, де стався інцидент у пляжній зоні під назвою Нью-Кру.
За словами жителів, в останні роки в Монровії та інших містах Ліберії вуличні банди стають все більшою проблемою.
Очікується, що президент Джордж Веа відвідає місце події у четвер, повідомляють ліберійські ЗМІ.