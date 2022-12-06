Перебої зі світлом суттєво не вплинуть на вартість продуктів - Мінагрополітики

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“Частка електроенергії в залежності від типу продукції впливає на ціну від 3% до 5%. Усе залежить від того, яка надалі буде частота відключень і, відповідно, від потреб використання альтернативних джерел, які є дорожчими. Якщо ситуація буде поточною, з прогнозованим плановим відключенням, то суттєвого здорожчання не передбачається. Будуть незначні коригування, на кілька відсотків, але не більше”, - зазначив Висоцький.

Деталі

Він підкреслив, що для базового продуктового кошику відключення електроенергії фізичних загроз не спричиняє.

Крім того, він додав, що багато альтернативних джерел, тобто генераторів вже в дорозі до України. Вони замовлені за кошти підприємств, а також профінансовані міжнародними партнерами. Доставка очікується найближчим часом.

Щодо зменшення площ посіву озимих культур, Тарас Висоцький запевнив, що причин для хвилювань з приводу цього немає: “Скорочення посіву зменшить експорт, але навіть при наявних засіяних площах, Україна матиме удвічі більше вирощеної агропродукції, аніж потрібно для споживання. Це може вплинути на об'єм експорту, але не на внутрішній ринок”.

За його словами, в Україні вирощують значно більше зернових, олійних культур і продуктів їх переробки, аніж потрібно для внутрішнього споживання. Значна частина цієї продукції завжди відправляється на експорт, але за необхідності вона буде спрямована не на експорт, а на внутрішній ринок.

Нагадаємо

За оцінками, ціни на основний набір овочів та фруктів у гривні зросли на 47-48% за рік.