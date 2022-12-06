В Україні овочі та фрукти зросли в ціні на 48% - дослідження

В межах дослідження аналізувалося зростання цін на основні позиції, тобто позиції овочів і фруктів, що найбільше продаються.

В межах дослідження був проаналізований показник «плодоовочевої інфляції» на підставі інформації отриманої у супермаркетах великих міст України, Узбекистану, Молдови, Грузії та Таджикистану.

Україна

Україна стала лідером за рівнем плодоовочевої інфляції. Основною причиною зростання роздрібних цін стала девальвація національної валюти в середньому на 35% за рік. Ціни на основний набір овочів та фруктів у гривні зросли на 47-48% за рік. Плодоовочева інфляція випереджала офіційні показники річної інфляції, які оцінювалися за підсумками жовтня 2022 року у 26,6%.

Якщо ж говорити про ціновий індекс, виражений у доларах США, то зростання цін склало в середньому 12-13%. До речі, індекс інфляції долара у жовтні 2022 року у річному вимірі становив 7,7%.

Основною причиною зростання вартості набору овочів та фруктів в Україні стало різке зростання цін на цибулю, моркву, а також на імпортні овочі та фрукти. Заблоковані російськими окупаційними військами порти, знищене виробництво та системи зрошення в окупованих південних регіонах України – це все призвело до подорожчання продуктів та зниження їхньої пропозиції. Зазначимо, що цибуля в Україні подорожчала в роздріб за рік у 2,5 раза внаслідок російської агресії.

Молдова

Молдова, яку також, хоч й не прямо, «зачепила» російська агресія, і яку росія позбавила доступу до свого ринку плодоовочевої продукції, припинивши при цьому постачання в країну газу, посіла друге місце серед країн за темпами зростання цін на основний набір овочів та фруктів. Основний фактор – це девальвація валюти, а також блокування українських портів, які також були головним способом постачання імпортних овочів та фруктів. Також Молдова традиційно імпортувала цибулю та деякі інші овочі з України. Саме цибуля стала лідером зі зростання цін за рік, подорожчавши майже вдвічі.

Грузія

Цікава ситуація з цінами в Грузії, якою війна росії проти України принесла навіть деякі економічні дивіденди. Величезний приплив українців та громадян росії суттєво зміцнив місцеву валюту. Це також призвело до зростання обсягів внутрішнього ринку та попиту на товари та послуги, що дозволило підвищити ціни. У результаті в місцевій валюті ціни на овочі та фрукти зросли на 8%, а у доларах – на 22%.

Лідери зростання цін – цибуля, тепличні овочі, мандарин та лимон. А ось капуста, столовий виноград та яблуко – впали в ціні.

Узбекистан

Плодоовочева інфляція в Узбекистані за рік склала всього 5%, що було досягнуто значною мірою завдяки лібералізації торгівлі та покращенню місцевого виробництва плодоовочевої продукції. Найбільше в Узбекистані подешевшали лимони, капуста та яблуко. Вартість набору плодоовочевої продукції в доларах США за рік не змінилася.

Таджикистан

Єдиною країною, де спостерігалася плодоовочева дефляція, став Таджикистан. Місцева валюта за рік посилилася, та й ціни на овочі та фрукти у багатьох випадках знижувалися. Таким чином, за рік номінальна вартість основного набору овочів та фруктів у Душанбе знизилася на 7%, а в Худжанді – на 14%. Ціни на фрукти та на тепличні овочі знизилися, а ось вартість картоплі та овочів борщового набору, навпаки, досить різко зросла. Але їхня питома вага в кошику була не такою суттєвою. Як і в багатьох інших країнах, найбільш різким було зростання цін на ріпчасту цибулю і моркву.