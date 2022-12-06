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В Украине овощи и фрукты выросли в цене на 48% - исследование

В Украине овощи и фрукты выросли в цене на 48% - исследование

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря УНН. Цены на основной набор овощей и фруктов в гривне выросли на 47-48% в год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на исследование проведенное аналитиками EastFruit.

В рамках исследования анализировался рост цен на основные позиции, то есть позиции наиболее продаваемых овощей и фруктов.

В рамках исследования был проанализирован показатель «плодоовощной инфляции» на основании информации, полученной в супермаркетах крупных городов Украины, Узбекистана, Молдовы, Грузии и Таджикистана.

Украина

Украина стала лидером по уровню плодоовощной инфляции. Основной причиной роста розничных цен явилась девальвация национальной валюты в среднем на 35% за год. Цены на основной набор овощей и фруктов в гривне выросли на 47-48% в год. Плодоовощная инфляция опережала официальные показатели годовой инфляции, которые оценивались по итогам октября 2022 г. в 26,6%.

Если же говорить о ценовом индексе, выраженном в долларах США, то рост цен составил в среднем 12-13%. Кстати, индекс инфляции доллара в октябре 2022 года в годовом исчислении составил 7,7%.

Основной причиной роста стоимости набора овощей и фруктов в Украине стал резкий рост цен на лук, морковь, а также импортные овощи и фрукты. Заблокированные российскими оккупационными войсками порты, уничтоженное производство и системы орошения в оккупированных южных регионах Украины это все привело к удорожанию продуктов и снижению их предложения. Отметим, что лук в Украине подорожал в розницу за год в 2,5 раза в результате российской агрессии.

Молдова

Молдова, которую также, хоть и не прямо, «затронула» российская агрессия, и которую россия лишила доступа к своему рынку плодоовощной продукции, прекратив при этом поставки в страну газа, заняла второе место среди стран по темпам роста цен на основной набор овощей и фруктов. Основным фактором – является девальвация валюты, а также блокирование украинских портов, которые также были главным способом поставки импортных овощей и фруктов. Также Молдова традиционно импортировала лук и некоторые другие овощи из Украины. Именно лук стал лидером по росту цен за год, подорожав почти вдвое.

Грузия

Интересная ситуация с ценами в Грузии, которой война россии против Украины принесла даже некоторые экономические дивиденды. Огромный приток украинцев и граждан россии существенно укрепил местную валюту. Это также привело к увеличению объемов внутреннего рынка и спроса на товары и услуги, что позволило повысить цены. В результате в местной валюте цены на овощи и фрукты выросли на 8%, а в долларах – на 22%.

Лидеры роста цен – лук, тепличные овощи, мандарин и лимон. А вот капуста, столовый виноград и яблоко упали в цене.

Узбекистан

Плодоовощная инфляция в Узбекистане за год составила всего 5%, что было достигнуто в значительной степени благодаря либерализации торговли и улучшению местного производства плодоовощной продукции. Больше всего в Узбекистане подешевели лимоны, капуста и яблоко. Стоимость набора плодоовощной продукции в долларах США за год не изменилась.

Таджикистан

Единственной страной, где наблюдалась плодоовощная дефляция, стал Таджикистан. Местная валюта за год усилилась, и цены на овощи и фрукты во многих случаях снижались. Таким образом, за год номинальная стоимость основного набора овощей и фруктов в Душанбе снизилась на 7%, а в Худжанде – на 14%. Цены на фрукты и тепличные овощи снизились, а вот стоимость картофеля и овощей борщевого набора, напротив, довольно резко возросла. Но их удельный вес в корзине был не столь существенным. Как и во многих других странах, наиболее резким был рост цен на репчатый лук и морковь.

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