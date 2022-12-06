Перебои со светом существенно не повлияют на стоимость продуктов - Минагрополитики

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“Доля электроэнергии в зависимости от типа продукции влияет на цену от 3% до 5%. Все зависит от того, какая в дальнейшем будет частота отключений и, соответственно, от потребностей использования альтернативных источников, которые являются более дорогими. Если ситуация будет текущей, с прогнозируемым плановым отключением, существенного удорожания не предполагается. Будут незначительные корректировки, на несколько процентов, но не больше”, - отметил Высоцкий.

Детали

Он подчеркнул, что для базовой продуктовой корзины отключение электроэнергии физических угроз не влечет.

Кроме того, он добавил, что много альтернативных источников, то есть генераторов, уже в пути в Украину. Они заказаны на средства предприятий, а также профинансированы международными партнерами. Доставка ожидается в ближайшее время.

Относительно уменьшения площадей посева озимых культур, Тарас Высоцкий заверил, что причин для волнений по этому поводу нет: “Сокращение посева уменьшит экспорт, но даже при имеющихся засеянных площадях у Украины будет вдвое больше выращенной агропродукции, чем нужно для потребления. Это может повлиять на объем экспорта, но не на внутренний рынок”.

По его словам, в Украине выращивают значительно больше зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, чем нужно для внутреннего потребления. Значительная часть продукции всегда отправляется на экспорт, но при необходимости она будет направлена не на экспорт, а на внутренний рынок.

Напомним

По оценкам, цены на основной набор овощей и фруктов в гривне выросли на 47-48% за год.