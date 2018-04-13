Пентагон: з 2014 року США надали Україні близько мільярда доларів на оборону

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Починаючи з 2014 року США виділили майже 1 мільярд доларів на допомогу Україні в сфері безпеки і оборони. Про це сказав заступник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Роберт Карем, виступаючи на 11 Київському форумі з безпеки, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні, я хочу повторно підтвердити підтримку США суверенітету України, її територіальній цілісності. Росія окупувала Крим, створила конфлікт на Донбасі, нелегально використовуючи свої військові сили. Але ми не маємо змиритися з цією агресією. Навпаки, ми не маємо права ані приймати російську окупацію і анексію української території, ані приймати її дестабілізаційні дії щодо України і спроби відібрати у їі громадян право обирати свою долю", - наголосив Карем.

США та партнери продовжуватимуть чинити тиск на Росію, поки вона не почне врешті дотримуватись своїх мінських зобов'язань, підкреслив він.

"Наші санкції залишаться в силі, поки Москва не відреагує на вжиті заходи, і санкції, пов'язані з Кримом, залишаться на місці, поки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні. США, як і раніше, прагнуть до глибокої перебудови оборонних можливостей українських сил і подолання перешкод на шляху до НАТО. З 2014 року ми надали майже мільярд доларів на допомогу Україні в галузі безпеки", - сказав Карем.

Як повідомляв УНН, американська адміністрація прийняла рішення продати Україні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin на загальну суму в 47 млн доларів США. Про це оголосило управління міністерства оборони США з оборонного співробітництва і безпеки (DSCA, Defense Security Cooperation Agency). 

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