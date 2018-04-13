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Пентагон: с 2014 года США предоставили Украине около миллиарда долларов на оборону

Пентагон: с 2014 года США предоставили Украине около миллиарда долларов на оборону

Киев  •  УНН

 • 14125 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Начиная с 2014 года США выделили почти 1 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности и обороны. Об этом сказал заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем, выступая на 11 Киевском форуме по безопасности, передает корреспондент УНН.

"Сегодня, я хочу повторно подтвердить поддержку США суверенитета Украины, ее территориальной целостности. Россия оккупировала Крым, создала конфликт на Донбассе, нелегально используя свои военные силы. Но мы не должны смириться с этой агрессией. Наоборот, мы не имеем права не принимать российскую оккупацию и аннексию украинской территории, не принимать ее дестабилизирующие действия в отношении Украины и попытки отобрать у ее граждан право выбирать свою судьбу", - подчеркнул Карем.

США и партнеры будут продолжать оказывать давление на Россию, пока она не начнет в конце концов придерживаться своих минских обязательств, подчеркнул он.

"Наши санкции останутся в силе, пока Москва не отреагирует на принятые меры, и санкции, связанные с Крымом, останутся на месте, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине. США, по-прежнему стремятся к глубокой перестройки оборонных возможностей Украинский сил и преодоления препятствий на пути в НАТО. С 2014 года мы предоставили почти миллиард долларов на помощь Украине в области безопасности ", - сказал Карем.

Как сообщал УНН, американская администрация приняла решение продать Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму в 47 млн долларов США. Об этом объявило управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA, Defense Security Cooperation Agency).

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