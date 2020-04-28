Пентагон визнав справжність відео з НЛО

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Пентагон опублікував три відеозаписи, на яких зняті НЛО. Одна з них була записана в листопаді 2004 року, дві інші - в січні 2015 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт міністерства оборони США.