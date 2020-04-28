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Пентагон визнав справжність відео з НЛО

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Пентагон опублікував три відеозаписи, на яких зняті НЛО. Одна з них була записана в листопаді 2004 року, дві інші - в січні 2015 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт міністерства оборони США.

Всі ці відео в 2007 та 2017 років роках без дозволу Пентагону потрапили у відкритий доступ. Їхню справжність визнали ВМС США.

"Міноборони публікує ці відеозаписи, щоб прояснити будь-які неправильні уявлення громадськості про те, чи були поширювані кадри реальними або ж в них є щось ще. Спостережувані на відеозаписах повітряні явища як і раніше характеризуються як непізнані", - зазначено в заяві Пентагону.

На відео, знятих з військових літаків, видно непізнані літаючі об'єкти.

Нагадаємо, Пентагон витратив на вивчення НЛО 22 млн доларів.

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