Пентагон признал подлинность видео с НЛО

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Пентагон опубликовал три видеозаписи, на которых сняты НЛО. Одна из них была записана в ноябре 2004 года, две другие — в январе 2015 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт министерства обороны США.