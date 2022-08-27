Пентагон уклав контракт на понад 182 млн доларів на закупівлю NASAMS Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Міноборони США уклало контракт на 182 млн доларів з компанією Raytheon Technologies на закупівлю зенітних ракетних комплексів (ЗРК) малої та середньої дальності NASAMS для України. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Пентагону та Raytheon Technologies.
Деталі
Як зазначають у Пентагоні, орієнтовною датою завершення виготовлення ЗРК є 23 серпня 2024 року.
"Компанія Raytheon Co., Тьюксбері, штат Массачусетс, отримала контракт на суму 182 295 333 доларів США на закупівлю передових ракетних систем "земля-повітря", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
У Пентагоні пояснили, чому в новому пакеті допомоги Україні немає HIMARS.