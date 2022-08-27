Пентагон уклав контракт на понад 182 млн доларів на закупівлю NASAMS Україні

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Як зазначають у Пентагоні, орієнтовною датою завершення виготовлення ЗРК є 23 серпня 2024 року.

"Компанія Raytheon Co., Тьюксбері, штат Массачусетс, отримала контракт на суму 182 295 333 доларів США на закупівлю передових ракетних систем "земля-повітря", – йдеться в повідомленні.

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У Пентагоні пояснили, чому в новому пакеті допомоги Україні немає HIMARS.