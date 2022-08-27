Пентагон заключил контракт более чем на 182 млн долларов на закупку NASAMS Украине

Детали

Как отмечают в Пентагоне, ориентировочной датой завершения изготовления ЗРК является 23 августа 2024 года.

"Компания Raytheon Co., Тьюксбери, штат Массачусетс, получила контракт на сумму 182 295 333 долларов США на закупку передовых ракетных систем "земля-воздух", – говорится в сообщении.

Напомним

В Пентагоне объяснили, почему в новом пакете помощи Украине нет HIMARS.