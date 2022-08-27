Пентагон заключил контракт более чем на 182 млн долларов на закупку NASAMS Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Минобороны США заключило контракт на 182 млн долларов с компанией Raytheon Technologies на закупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Пентагона и Raytheon Technologies.
Детали
Как отмечают в Пентагоне, ориентировочной датой завершения изготовления ЗРК является 23 августа 2024 года.
"Компания Raytheon Co., Тьюксбери, штат Массачусетс, получила контракт на сумму 182 295 333 долларов США на закупку передовых ракетных систем "земля-воздух", – говорится в сообщении.
Напомним
В Пентагоне объяснили, почему в новом пакете помощи Украине нет HIMARS.